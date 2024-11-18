Перший чоловік, якому трансплантували обличчя та руки, оголосив про одруження: фото наречених

Чоловік, який переніс першу у світі успішну трансплантацію обличчя та рук, оголосив про заручини.

Шість років тому життя Джо ДіМео змінилося назавжди, коли він заснув за кермом свого Dodge Challenger після закінчення нічної зміни в липні 2018 року, в результаті чого його автомобіль врізався в бордюр і згодом загорівся.

На щастя, двоє героїчних людей, що перебували поруч, змогли врятувати ДіМео з автомобіля, але він залишився з травмами, що змінили його життя в результаті аварії.

Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

ДіМео отримав опіки третього ступеня 80 відсотків тіла і був введений у стан медикаментозної коми, після чого йому ампутували кінчики пальців і зробили понад 20 реконструктивних операцій.

Джо ДіМео до аварії / Фото: mirror.co.uk

Однак його шлях був далекий від завершення, адже у серпні 2020 року 26-річний хлопець став першою людиною, яка успішно пережила трансплантацію обличчя та подвійної кисті руки. Операція тривала близько 23 годин, а її успішність становила лише шість відсотків. Відтоді його операція вважається важливою віхою в медицині.

Джо ДіМео / Фото: mirror.co.uk

Минуло чотири роки, і ДіМео зосередився на відновленні свого життя, а також на пошуку кохання з Джессікою Кобі. Кобі розшукала його в Інтернеті і незабаром пара зв'язалася через Instagram, знайшовши спільну мову у любові до собак.

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Коли їхні стосунки переросли з платонічних у романтичні, 33-річна дівчина переїхала ближче до дому ДіМео в Нью-Джерсі. Відтоді їхні стосунки ставали дедалі міцнішими, а нещодавно ДіМео оголосив про заручини пари в Інтернеті.

Ділячись фотографією себе і Кобі разом з їхніми собаками породи бостон-тер'єр у соціальних мережах, він підписав зображення "Великі події відбудуться 5 грудня", а також емодзі нареченого і нареченої. На фото також видно, що Кобі носить каблучку.

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/jessicakoby

Зі свого боку, Кобі поділилася відеозаписом освідчення на власному акаунті в Instagram, на якому видно, як він стає на одне коліно під час прогулянки на вулиці.

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/jessicakoby

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/jessicakoby

Раніше Кобі вже говорила про свою любов до ДіМео, показуючи, що їй подобається, який він "ніжний, добрий і мужній".

"Він досить тихий хлопець. Він дуже добре обізнаний, і з будь-ким, з ким він розмовляє, він може підтримати розмову. Мені дуже подобається це в ньому, тому що я думаю, що той, хто освічений і добре говорить, дуже привабливий. Мені подобається, що він ніжний, добрий і такий сміливий. Попри все, через що він пройшов, він залишається таким позитивним і таким світлим. Я кохаю Джо всередині та зовні, тому що він кумедний хлопець, він знає, чого хоче в житті, і дуже зрілий для свого віку", - описала коханого Джессіка в інтерв'ю Daily Star.

Джо ДіМео та Джессіка Кобі / Фото: instagram.com/joeroydimeo

Нагадаємо, сестра вперше побачила обличчя рідного брата після його смерті – його пересадили іншому чоловіку. Операція відбулася 2012 року, а зустріч – 2015-го.

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