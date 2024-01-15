"Перший" лист, надісланий з маркою, продадуть на аукціоні: його ціна до 2,5 млн доларів (фото)

Хто стане власником цінного лота, стане відомо у лютому цього року.

Перший відомий лист, надісланий з використанням передплаченої марки — "один із найбільших проривів у людському спілкуванні" — може принести від 1,5 до 2,5 мільйонів доларів, коли його буде виставлено на аукціоні Sotheby's у Нью-Йорку наступного місяця.

Про це пише CNN.

Якщо лот виправдає свою оцінку, у Sotheby's заявили, що він стане одним із найцінніших творів історії пошти, виставлених на аукціоні.

Перший відомий лист із маркою / Фото: Sotheby's

Початковим отримувачем листа, датованого 2 травня 1840 року, був Вільям Бленкінсоп-молодший, 35-річний керівник вікторіанської металургійної фабрики у Бедлінгтоні, місті на півночі Англії. Sotheby's заявляє, що все, що відомо про відправника листа, це те, що він надіслав послання в Лондоні і заплатив за нього маркою Penny Black.

Читайте провідні новини дня:

Отримавши листа, Бленкінсоп-молодший вивернув конверт і надіслав його містеру Бленкінсопу, швидше за все, його батьку, який жив за 120 км в Далстоні, Карлайл. Чоловік зберіг його, хоча зміст обох листів втрачено.

"Проживши понад 180 років, багато прикрашений конверт Mulready, запечатаний Penny Black, зробив революцію в тому, як люди з усіх верств суспільства листуються, обмінюються ідеями, діляться новинами і висловлюють свої думки", - заявив Річард Остін, глобальний керівник відділу книг і рукописів Sotheby's. "На зорі епохи штучного інтелекту цей чудовий об'єкт говорить про наше вроджене людське прагнення до спілкування і про те, як воно розвинулося до нових висот за минулі два століття".

Перший відомий лист із маркою / Фото: Sotheby's

На обох сторонах конверта досі проставлені дати їхнього відправлення: перша - 2 травня 1840, а друга - 4 травня.

Нагадаємо, сім'я отримала листа, який відправили 80 років тому. У ньому йшлося про трагедію у родині.

Читайте також: