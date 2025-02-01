Перший штраф за “пропаганду чайлдфрі”: жінку у Севастополі покарали за пости в соцмережі (фото)

Мешканка тимчасово окупованого Севастополя стала першою жінкою, яку покарали за новим російським законом, що забороняє “пропаганду відмови від дітонародження”.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер” з посиланням на інформацію, яку поширила російська поліція Севастополя.

В офіційному повідомленні сказано, що 29-річна жінка публікувала в соцмережі “мізантропічні пости”.

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Своє твердження так звані правоохоронці проілюстрували трьома скриншотами постів, які були опубліковані жителькою Севастополя у соцмережі Вконтакте ще до заборони чайлдфрі в Росії у грудні 2024 року.

На першому пості персонажі відомих фільмів та серіалів показують середній палець, на другому - цей же жест демонструє Рік з “Ріка та Морті”, на третьому - цитата Квентіна Тарантіно: “Робити фільми, а не дітей — мій девіз. До біса маленьких сопливих у*банів. Я хочу веселитися”.

Як саме ці пости пропагували відмову від народження дітей, поліція не уточнила. Однак російський суд визнав жінку винною і присудив їй 50 тисяч російських рублів (еквівалент $500) штрафу.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова на круглому столі у Держдумі РФ заявила, що українські військові в Курській області РФ допомагали евакуюватися місцевим жителям, приносили їм їжу та "ділилися останнім".

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