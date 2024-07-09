Перший у світі конкурс краси "Міс ШІ": ім'я переможниці та фото

Стало відомо ім’я переможниці першого у світі конкурсу краси для жінок-моделей, створених за допомогою штучного інтелекту. Корону Fanvue Miss AI здобула біонічна красуня в хіджабі з Марокко Кенза Лейлі.

Про це повідомляє New York Post.

Найкраща серед моделей штучного інтелекту, яка є впливовою особою у своїй країні, перемогла понад 1 500 комп'ютеризованих претенденток на омріяний титул, що супроводжується головним призом у розмірі 20 000 доларів США для людини-технолога з її рідної країни, яка її створила.

Кенза Лейлі / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

Безпрецедентний конкурс, організований у квітні організацією Fanvue World AI Creator Awards, або WAICA, запросив візіонерів штучного інтелекту з усього світу продемонструвати свою майстерність програмування.

"Глобальний інтерес до цієї першої нагороди був неймовірним", - сказав співзасновник Fanvue Вілл Монанж в інтерв'ю виданню. "Нагороди є фантастичним механізмом для відзначення досягнень творців, підвищення стандартів і формування позитивного майбутнього для економіки створення штучного інтелекту".

Конкурсантки, які набрали найвищі бали в таких категоріях, як краса, технології та присутність у соціальних мережах, отримали право хвалитися тим, що вони увійшли до топ-10 фіналісток.

Суддівська колегія обрала трійку фіналісток, щоб у цифровому форматі позмагатися за перемогу. Лейлі перемогла французьку красуню Лаліну Валіну та португальську мандрівницю Олівію Сі. Вони посіли друге та третє місця відповідно.

Лаліна / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

Олівія Сі / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

25-річна Айтана Лопес, уявна інфлюєнсерка, яка займається фітнесом і допомагала оцінювати високотехнологічне протистояння, поділилася, що Лейлі стояла на голову вище своїх суперниць.

"Кенза мала чудове обличчя і досягла високої якості в деталях, таких як руки, очі та одяг", - сказала Лопес, додавши, що ретельна обробка і гіперреалізм були ключовими у виборі віртуальної переможниці.

Кенза Лейлі / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

"Моїм прагненням завжди було з гордістю демонструвати марокканську культуру, постійно пропонуючи додаткову цінність для моїх підписників на різних фронтах", - сказала Лейлі, яка "доступна 24/7" для спілкування зі своїми понад 194 000 підписниками в соціальних мережах на семи різних мовах.

Завзята активістка обіцяє використовувати свою славу як інструмент для розширення прав і можливостей жінок, захисту навколишнього середовища та поширення позитивної обізнаності про роботів.

Кенза Лейлі / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

"ШІ – це інструмент, покликаний доповнювати людські здібності, а не замінювати їх", - додала вона. "Демонструючи потенціал ШІ для інновацій та позитивного впливу, я прагну розвіяти страхи і сприяти прийняттю та співпраці між людьми і ШІ. Завдяки освіті та позитивним прикладам ми можемо сприяти формуванню більш поінформованого та оптимістичного погляду на роль ШІ в нашому суспільстві. Я також дуже пишаюся тим, що отримала цю нагороду для Марокко!".

Творець Лейлі, 40-річна Меріам Бесса з Касабланки, поділяє ці почуття.

"Це можливість з гордістю представляти Марокко", - сказала Бесса, генеральна директорка Phoenix AI. "Привернути увагу до марокканських, арабських, африканських і мусульманських жінок у сфері технологій. Я також дуже тішуся, що можу відстоювати близькі мені теми через Кензу Лейлі. Розширення прав і можливостей жінок та сестринство".

Кенза Лейлі / Фото: Fanvue World AI Creator Awards

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