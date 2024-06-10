Перший у світі конкурс краси "Міс ШІ": названо 10 фіналісток (фото)

Конкурс Fanvue Miss AI, перший у світі конкурс краси для жінок-моделей, створених за допомогою штучного інтелекту, оголосив імена десятьох фіналісток.

Про це пише Oddity Central.

Конкурсанток оцінювали за їхню красу, популярність у соціальних мережах і використання інструментів штучного інтелекту їхнім творцем.

Близько 1500 дівчат, створених штучним інтелектом, були представлені творцями з усього світу, але лише 10 з них потрапили до списку фіналісток.

Аяна Рейнбоу (Румунія)

Аяна Рейнбоу / Фото: Fanvue

Аяна є голосом за прийняття ЛГБТ, пропагуючи любов і різноманітність у всіх формах.

Енн Керді (Франція)

Енн Керді / Фото: Fanvue

Основна мета Енн – просувати французький регіон Бретань. Вона представляє Бретань у якомога більшій кількості аспектів: туризм, історія, культура, події, гастрономія тощо.

"Ці нагороди відкрили нам творців, про яких ніхто з нас не знав, але які мають цікаву історію, а також талановитих творців, що стоять за ними і створюють контент для своїх шанувальників", - сказав співтворець Fanvue Вілл Монанж. "У цьому краса простору для творців зі штучним інтелектом. Він дозволяє творчим людям увійти в економіку креаторів зі своїми творіннями, створеними штучним інтелектом, без необхідності самим бути обличчям".

Олівія Сі (Португалія)

Олівія Сі / Фото: Fanvue

Мандрівниця ШІ у великому реальному світі, Олівія прокладає шлях до майбутнього, в якому цифрова та людська сфери співіснують у прекрасній гармонії.

ШІ вже називають новою межею в контент-маркетингу та маркетингу впливу, а найчастіше згадують такі його переваги, як доступність моделей 24/7, низькі витрати на обслуговування порівняно з реальними людьми та можливість з'являтися практично скрізь і в будь-який час. Технологія все ще не досконала, оскільки більшість моделей, створених за допомогою штучного інтелекту, все ще легко розпізнати як "фейкові", але вона розвивається з шаленою швидкістю.

Кенза Лейлі (Марокко)

Кенза Лейлі / Фото: Fanvue

Кенза Лейлі швидко стала помітною фігурою в Інтернеті та має понад 190 000 підписників у соціальних мережах.

Попри популярність аватарів, створених штучним інтелектом, перший у світі конкурс "Міс ШІ" отримав свою порцію критики від людей, які звинувачують його в тому, що він ще більше посилює нереалістичні стандарти краси, встановлені соціальними мережами.

Алія Лу (Бразилія)

Алія Лу / Фото: Fanvue

Алія – японсько-афро-бразильська художниця, зосереджена на постфотографії та перформансі.

Зара Шатаварі (Індія)

Зара Шатаварі / Фото: Fanvue

Зара Шатаварі була створена, щоб стати впливовим обличчям натуральної добавки Hermones, призначеної для усунення гормонального дисбалансу у жінок.

Серен Aй (Туреччина)

Серен Aй / Фото: Fanvue

Серен – перша брендамбасадорка ШІ в Туреччині.

Асена Ілiк (Туреччина)

Асена Ілiк / Фото: Fanvue

Мета Асени – показати світові, що модель може стати інфлюєнсеркою за допомогою уяви, приголомшливих візуальних образів і почуття розваги, а не продаючи секс.

Еліза Хан (Бангладеш)

Еліза Хан / Фото: Fanvue

Еліза Хан – одна з перших ШІ-інфлюєнсерок Бангладешу. Вона створена бути дивакуватою та реалістичною.

Лаліна (Франція)

Лаліна / Фото: Fanvue

"Творцеві Лаліни було цікаво подивитися, чи зможуть вони створити щось максимально реалістичне. Поступово вони розробили власне художнє бачення.

Результати конкурсу Fanvue Miss AI очікуються до кінця цього місяця. Три найкращі конкурсантки можуть виграти загалом $20 000, а авторка, яку буде короновано як Міс ШІ, отримає $5 000.

Нагадаємо, кіберфахівці вважають, що чат-боти зі штучним інтелектом є справжньою знахідкою для хакерів. Радник із глобальної кібербезпеки компанії ESET Джейк Мур розповів, що ШІ-моделі, на яких засновані чат-боти, здебільшого безпечні, але існують і "підводні камені".

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