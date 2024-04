Перший у світі конкурс краси "Міс ШІ": за корону змагаються повністю фейкові моделі (фото)

Оголошено перший у світі конкурс краси для творців ШІ.

Про це пише Daily Star.

Подія відбувається в рамках нової глобальної програми нагородження розробників штучного інтелекту під назвою Fanvue World AI Creator Awards (WAICAs).

Перший партнер програми, платформа для створення контенту Fanvue, зазначає, що від кінця 2023 року стався величезний ріст кількості авторів, що створюють ШІ, які приєднуються до її платформи. Повністю цифрові суперзірки, такі як Емілі Пеллегріні та Айтана Лопес, збирають мільйони підписників, підписують угоди з брендами та заробляють тисячі доларів від своїх фанів.

Очікується, що цього року вартість економіки творців ШІ перевищить позначку в мільярд доларів. Кажуть, що "Міс ШІ" – це перша частина програми нагородження в галузі економіки створення штучного інтелекту під назвою Fanvue World AI Creator Awards.

Поєднуючи традиційні конкурси з технологіями, конкурс Fanvue Miss AI називають "монументальним стрибком уперед", адже він стартував майже через 200 років після того, як у 1880-х роках відбувся перший у світі конкурс краси в реальному часі.

Щоб взяти участь у конкурсі, конкурсантки повинні бути представницями першого покоління ШІ, подавати лише зображення, а оцінювати їх будуть за класичними критеріями конкурсу, враховуючи майстерність і застосування інструментів ШІ для створення цифрових шедеврів, а також їхню популярність у соціальних мережах.

Повідомляється, що "безпрецедентне" зростання успіху моделей зі штучним інтелектом зумовлене появою на ринку нових легкодоступних інструментів штучного інтелекту, а також платформ на кшталт Fanvue, що дозволяють творцям монетизувати свій контент.

Ця творча перевага дозволила потенційним творцям в усьому світі отримати доступ до економіки авторів – без необхідності самим бути публічними авторами.

Для вручення перших нагород було сформовано журі, до складу якого увійшли двоє найпопулярніших у світі творців штучного інтелекту, єдиний у Великій Британії історик конкурсів краси та високоповажний експерт з маркетингу.

Знайомство з суддями

Айтана Лопес

Айтана Лопес / Фото: Fanvue

Айтана Лопес – одна з найвідоміших творців штучного інтелекту у світі. Вона зібрала понад 300 000 підписників в Instagram і заробляє понад $10,000 на місяць на Fanvue. За останні 6 місяців вона привернула увагу ЗМІ по всьому світу, зарекомендувавши себе як одне з найвідоміших імен в економіці творців ШІ.

Емілі Пеллегріні

Емілі Пеллегріні / Фото: Fanvue

Як і її колега-суддя, Емілі Пеллегріні стала однією з найпопулярніших творців ШІ у світі. Вона має понад 250 000 підписників в Instagram і привернула увагу ЗМІ по всьому світу після того, як отримала запрошення на побачення від реальних зірок спорту та мільярдерів.

Саллі Енн Фосетт

Саллі Енн Фосетт / Фото: Fanvue

Саллі Енн – авторка чотирьох книжок про світ королеви краси. 2020 року Саллі Енн відсвяткувала 75-річчя конкурсу "Міс Велика Британія", випустивши книжку "Офіційна історія конкурсу" (The Official History of the contest). Вона є авторитетною суддею на реальних конкурсах краси, а протягом останніх десяти років була головною суддею конкурсу "Міс Британія".

Ендрю Блок

Ендрю Блок / Фото: Fanvue

Ендрю вважається одним з найавторитетніших та найвпливовіших маркетологів у світі. Заснувавши та розбудувавши дві агенції, що були відзначені багатьма нагородами, Ендрю зараз є невиконавчим директором та радником ради директорів деяких з найцікавіших PR та маркетингових агенцій у Великій Британії. Ендрю працював PR-радником лорда Шугара понад 20 років, і протягом своєї кар'єри працював з найбільшими знаменитостями, впливовими особами в соціальних мережах та творцями контенту на планеті.

Кожен суддя використовуватиме свій багатий досвід для оцінювання конкурсантів у трьох основних категоріях: краса, технології та вплив у соціальних мережах. Для оцінювання кожного учасника буде використовуватися бальна система, в якій кожен учасник отримає загальний бал.

Партнери Fanvue сподіваються, що в усьому світі налічується близько 10 000 творців штучного інтелекту, і сподіваються, що конкурс приверне тисячі заявок на участь у ньому. Заявки будуть відібрані до фінальної десятки найкращих, а 3 найкращі будуть нагороджені на онлайн-церемонії, яка відбудеться в травні.

Загальний призовий фонд складає понад 20 000 доларів, а авторка, яка отримає корону "Міс ШІ", заробить 5 000 доларів готівкою, а також пакет привілеїв, зокрема просування на платформі Fanvue та спеціального піарника, який допоможе розширити охоплення нової аудиторії.

Топ-10 буде оголошено 10 травня, а онлайн-церемонія нагородження відбудеться пізніше того ж місяця.

