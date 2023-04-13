Перший у світі "розумний пістолет": у чому його особливість і скільки він коштує (фото)

Пістолет розблокується менш ніж за секунду, а потім знову швидко блокується, коли більше не використовується.

На ринку у США з'явився перший у світі "розумний пістолет", оснащений рятувальною системою розблокування відбитків пальців.

Про це пише nypost.com.

Ця система не дозволяє "неуповноваженим" людям, таким як діти та злочинцям, стріляти з нього. 9-міліметровий пістолет блокує всіх, окрім власника та користувачів, спеціально схвалених ним.

Фото: nypost.com

"Зараз здається, що вся країна постійно переживає нову трагедію за участю дітей та зброї", - сказав The Post генеральний директор фірми з Колорадо Кай Клопфер. "Ми пропонуємо реальне рішення в той час, коли рішення, здавалося б, дуже складно знайти".

Пістолет вартістю 1499 доларів розблокується менш ніж за секунду за допомогою датчика відбитків пальців та тривимірною системою розпізнавання обличчя, а потім знову швидко блокується, коли він більше не використовується.

Також там є світлодіодні індикатори, що сигналізують про пошук біометричних даних авторизованого користувача. Крім того, зброя оснащена портативним зарядним пристроєм, який дозволяє його власнику додавати та видаляти авторизованих користувачів на сенсорному екрані.

Фото: nypost.com

За словами представників компанії, новинка може допомогти запобігти стрілянинам в школах, нещасним випадкам і самогубствам.

"Ми не стверджуємо, що розумний пістолет запобігатиме всім випадкам неправомірного використання вогнепальної зброї. Але ми віримо, що цей інструмент може допомогти запобігти деяким самогубствам із застосуванням вогнепальної зброї, нещасним випадкам та травмам. Якщо наша робота врятує життя хоча б однієї дитини, вона того варта", — сказав Клопфер.

Чоловік додав, що вирішив створити таку зброю після того, як стрілець убив 12 людей під час показу фільму "Темний лицар: повстання" в Аврорі, штат Колорадо, 2012 року. Тоді він був школярем та жив неподалік місця трагедії.

Фото: nypost.com

Кай представив цю ідею як проєкт на місцевому науковому ярмарку 2013 року, перш ніж заснувати компанію через три роки. Потім він багато років працював над розробкою технології з експертами з вогнепальної зброї, зокрема з колишніми військовими.

Нагадаємо, науковці створили диво-еліксир, який вилікує від похмілля. Стало відомо, що це за препарат.

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