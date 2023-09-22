Перший у світі весільний організатор із ШІ шукає пари для безкоштовного планування свята

ШІ візьме на себе ініціативу щодо планування всіх аспектів весілля: від вибору місця проведення до запрошення гостей.

Американська компанія шукає пари, які зроблять сміливий крок у майбутнє, дозволивши планувати все своє весілля за допомогою інструментів штучного інтелекту.

Про це пише Daily Star.

Прагнучи продемонструвати величезний потенціал ШІ у персоналізації та покращенні життя, компанія Aimpoint Digital шукає пари, готові довірити найважливіший день у своєму житті першому у світі організатору весіль зі штучним інтелектом.

Це буде перший випадок, коли ШІ візьме на себе головну роль у плануванні всіх аспектів весілля: від вибору місця проведення до кейтерингу, запрошення гостей, розсадки гостей, декору, квітів, розваг, промов і навіть клятв.

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Весільний організатор, використовуватиме складні алгоритми та моделі машинного навчання для створення весільного досвіду, унікально адаптованого до переваг, інтересів та бажань обраних пар, на основі простих питань та відповідей.

Послуга надається безкоштовно для зацікавлених пар. Охочим взяти участь у цьому першому заході пропонується подати заявку через веб-сайт.

Кандидатам буде запропоновано поділитися своєю історією, баченням свого весілля, датою і тим, чому, на їхню думку, штучний інтелект може втілити свято їхньої мрії в реальність

Нагадаємо, штучний інтелект показав "реального гобіта", що жив 50 000 років тому. У нього величезні ноги та мавпяче обличчя.

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