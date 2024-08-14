Перший в історії поцілунок на екрані: спричинив обурення та був названий "непристойним" – відео

Перший поцілунок на екрані спричинив обурення, коли був випущений у квітні 1896 року.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

У фільмі "Поцілунок" (The Kiss) знялися Мей Ірвін (Канада) у ролі вдови Джонс та Джон С. Райс (США) у ролі Біллі Байкса, які відтворили поцілунок, яким вони поділилися у мюзиклі "Вдова Джонс". Але хоча актори багато разів цілувалися на сцені, багато хто просто не був готовий побачити щось подібне в кіно.

Короткий чорно-білий фільм був знятий Вільямом Гайзом для Edison Studios, що належить винахіднику Томасу Едісону, на їхній студії Black Maria (перша кіностудія) у Вест-Оринджі, штат Нью-Джерсі, США.

В описі в каталозі фільмів Edison йдеться: "Вони готуються поцілуватися, починають цілуватися і цілуються, цілуються і цілуються так, що кожного разу будинку зносить дах".

Тепер його вітають за його культурне значення, і Бібліотека Конгресу США обрала його для збереження у Національному реєстрі фільмів 1999 року.

Коли фільм уперше вийшов, його публічно засудили як шокувальний та непристойний. У відповідь Римсько-католицька церква закликала до цензури та моральної реформи, оскільки поцілунки на публіці все ще вважалися дуже табуйованими для багатьох людей Вікторії.

Повідомляється, що один критик того часу сказав: "Видовище тривалого випасу на губах одне одного було досить огидним у натуральну величину на сцені, але збільшене до гігантських розмірів і повторене тричі, це абсолютно огидно".

Перший в історії поцілунок на екрані / Фото: скриншот з відео

І кажуть, що багато газетних редакційних статей того часу закликали поліцію до дій у місцях показу фільму. Суперечності навколо фільму не вплинули на популярність Гайзе, котрий продовжив додавати сотні титрів до свого імені.

Перший в історії поцілунок на екрані / Фото: скриншот з відео

То був не перший фільм-рекордсмен, створений Едісоном. Роком раніше, 1895-го, в лабораторіях Едісона був створений перший кадр з використанням спецефектів – німий хвилинний фільм під назвою "Смертниця Марії, королеви Шотландії".

У ньому використовувалося покадрове знімання, щоб створити враження обезголовлення, і на той час це було настільки переконливо, що деякі глядачі справді повірили, що акторка віддала своє життя заради фільму.

Нагадаємо, дворічна дівчинка, що співає "космічною мовою", стала наймолодшою артисткою, яка випустила альбом. Дитина-рекордсменка співає під псевдонімом Jalimpa.

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