Археолог на розкопках / © Рятівна археологічна служба

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Студентки першого курсу Ньюкаслського університету у Великій Британії під час своїх перших археологічних розкопок виявили колекцію цінних артефактів часів Римської імперії. Серед найвизначніших знахідок — майже ідеально збережений фрагмент золотого ланцюжка, який навіть через майже дві тисячі років можна було б носити як прикрасу.

Про це пише видання PEOPLE.

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Археологічні роботи проходили в долині Редесдейл на півночі Англії, неподалік від знаменитого валу Адріана, який у часи Римської імперії був частиною оборонного кордону Римської Британії.

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Дві групи першокурсників Ньюкаслського університету працювали на місці розкопок по два тижні. Уже в перший день студентка Еліза Заллу натрапила на фрагмент золотого ланцюжка завдовжки близько 7 сантиметрів.

За словами дівчини, вона навіть не сподівалася знайти настільки цінний артефакт на початку своєї археологічної кар’єри.

«Знайти золотий ланцюжок було чимось нереальним, особливо з огляду на те, що це був перший день моїх перших розкопок», — розповіла Заллу.

Прикраса виявилася надзвичайно добре збереженою. Її виготовили в техніці «петля в петлю», характерній для високоякісного римського ювелірного мистецтва. Подібні ланцюжки зазвичай робили з чистого золота, а носили їх переважно високопоставлені військові та члени їхніх родин.

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Доктор Ерік Туріньї з університетської Школи історії, класичної філології та археології назвав знахідку надзвичайною, особливо з огляду на те, що її зробила першокурсниця в перший день роботи.

Пластина з латинським написом і зображення Юпітера

Золотий ланцюжок був не єдиною цінною знахідкою студентів. Інша першокурсниця, Шеннон Вуд, також у перший день розкопок виявила складений шматок свинцю зі слідами латинського напису.

Археологи припускають, що це могло бути торговельне або особисте повідомлення. Зміст напису ще належить дослідити.

Наступного дня Меган Поттер знайшла римську військову накладку зі слідами позолоти. Імовірно, декоративний елемент використовували як частину пояса, кінської збруї або піхов меча.

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Ще одне цікаве відкриття зробили Мейзі Вотмоу та Зої Юїлл протягом останнього тижня розкопок. Вони знайшли сердолікову інталію — дорогоцінний камінь із заглибленим різьбленням, на якому зображений Юпітер, верховний бог римського пантеону.

За словами Вотмоу, ця знахідка викликала в учасниць розкопок неймовірне захоплення.

Знахідки розповіли про життя на кордоні Римської імперії

Ньюкаслський університет досліджує археологічну пам’ятку в Редесдейлі вже понад 30 років. Нинішній проєкт розпочався у 2021 році та зосереджений на вивченні залишків двох великих ділянок давнього поселення.

Окрім ювелірних прикрас і військових предметів, під час останніх розкопок археологи виявили монети, наконечники списів, елементи одягу та зразки графіті, видряпаних на римській кераміці.

Керівник розкопок і запрошений науковий співробітник університету Річард Карлтон зазначив, що цінність цих артефактів полягає не лише в їхньому віці та якості збереження, а й у можливості дізнатися більше про людей, які ними користувалися.

Зокрема, знахідки разом із залишками будівель і виробничих об’єктів допомагають дослідникам зрозуміти, як функціонував римський прикордонний регіон і як взаємодіяли між собою римська та місцева громади.

Нагадаємо, археологи в Румунії відкрили давньоримський саркофаг і виявили всередині дерев’яну труну з незвичайними поховальними предметами. Серед знахідок — глиняні іграшки, брязкальце у формі півня, квіткові гірлянди та два амулети, які в Стародавньому Римі давали хлопчикам для захисту й удачі.

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