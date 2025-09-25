Перший смартфон для дитини: як не помилитися і коли він справді потрібен

Який вік дитини вважається правильним для придбання першого смартфона / © Freepik

Реклама

Наші діти ростуть у цифровому світі. Вони вже змалку стикаються з новими медіа, і все частіше діти молодшого шкільного, або і дошкільного віку хочуть мати власний мобільний телефон, бажано смартфон. Близько третини всіх учнів третього чи четвертого класу вже мають такий цифровий пристрій. Багато експертів у галузі освіти, психології та медицини вважають це критично важливим. Батькам, безумовно, нелегко визначитися з правильним часом купівлі першого смартфона для дитина.

То коли є сенс купувати перший мобільний телефон для вашої малечі і на що слід звернути увагу, йдеться у статті люксембурзького видання RTL.

«Кожна дитина та кожна сім’я унікальні у своєму середовищі або в ситуації, в якій вони знаходяться. Проте ми кажемо, що до дванадцяти років не було сенсу давати дитині смартфон з доступом до Інтернету тощо. Чому дванадцять років? Для багатьох дітей це синонім переходу до старшого віку, тому це вже крок до автономії. І там фактично діє принцип, що дитина повинна отримати мобільний телефон», — каже Джефф Кауфманн, керівник проєкту в Bee Secure, організації з онлайн-безпеки, що підтримується урядом Люксембургу.

Реклама

Гортання, перегляд веб-сторінок — це захоплює дітей з раннього віку, особливо коли дорослі в їхньому оточенні роблять саме це цілий день. На жаль, однак, в інтернеті є багато ризику, особливо зображення чи відео, які не відповідають віку.

«Ось чому також важливо подумати про це — добре, який контент зараз є відповідним віку? Як батьки, ви маєте можливість створювати для своїх дітей облікові записи, зручні для дітей, та блокувати певний контент або, що також є великою темою, час, проведений перед екраном. А також як батьки, ви маєте можливість налаштувати мобільні телефони та пристрої таким чином, щоб діти мали доступ до пристроїв лише протягом певної кількості хвилин або годин на день і, відповідно, доступ до контенту», — зазначає Джефф Кауфманн.

Важливим моментом також є те, чи дитина вже вміє відрізняти дитячі сайти, від менш надійних сайтів. Для початку, дитячі пошукові системи є хорошим варіантом, які показують лише відфільтровані результати.

Як додає The Sun, згідно з дослідженням Compare The Market, середній вік, коли батьки дають своїй дитині телефон, становить 10 з половиною років.

Реклама

Але експерти кажуть, що «правильний час» залежить від зрілості вашої дитини, її здатності керувати часом, проведеним перед екраном, та від того, для чого потрібен телефон.

Обов’язкові функції безпеки

Більшість смартфонів мають безкоштовні функції батьківського контролю, які дозволяють слідкувати за використанням телефону дитиною.

До них належать інструменти, які дозволяють вам контролювати, встановлювати та обмежувати час використання екрана, обмежувати завантаження програм і покупки в додатках, запобігати відвертому контенту та встановлювати обмеження на такі речі, як додатки для знайомств і соціальні мережі.

Якщо у вас iPhone, пов’яжіть обліковий запис вашої дитини зі своїм, щоб контролювати використання зі свого пристрою. Користувачі Android також можуть контролювати використання пристрою своєї дитини через додаток Google Family Link.

Реклама

Також існують безкоштовні програми для відстеження місцезнаходження, такі як Life360, які дозволяють членам сім’ї безпечно ділитися своїм місцезнаходженням та обмінюватися повідомленнями.

Звичайні мобільні телефони

Там немає додатків чи камер — вони можуть лише здійснювати дзвінки або надсилати текстові повідомлення.

Це може бути чудовим варіантом для батьків, які хвилюються через те, що їхні діти будуть блукати інтернетом, але все ж хочуть, щоб у дитини був телефон на випадок надзвичайної ситуації.

Раннє та безконтрольне використання смартфонів може наражати дітей на кібербулінг, нереалістичні соціальні порівняння та постійний потік подразників, що може вплинути на самооцінку, настрій та сон.

Реклама

Раніше ми писали, яка небезпечна фраза руйнує дітям життя і чому батьки в жодному разі її не повинні говорити.