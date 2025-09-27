Перший в історії податок на пукання: що відомо про рекордний законопроєкт

Корови / © Unsplash

Корови завжди були об'єктом жартів, коли мова заходила про парникові гази, але зміна клімату – це зовсім не легка справа. Саме тому 18 листопада 2024 року уряд Данії потрапив до заголовків газет після того, як запровадив перший в історії податок на метеоризм: від 2030 року данські фермери платитимуть за вітер і відрижку своєї худоби, зокрема свиней і корів.

Попри химерний характер цього рекордного законопроєкту, який спричинив інтерес у всьому світі і породив незліченну кількість каламбурів, це коров'ячий поворотний момент в історії Данії, який доводить готовність країни вживати заходів для боротьби зі зміною клімату.

Іншими словами, корови, які пукають, можуть влетіти молочним фермам у копієчку.

Через п'ять років данські фермери платитимуть 300 данських крон (приблизно 42 долари) за тонну метану, виробленого худобою. До 2035 року ця сума зросте до 750 крон ($104).

Унікальний у своєму роді податок має на меті регулювати забруднювальний вплив молочних ферм шляхом обмеження викидів метану та вуглекислого газу: парникових газів (ПГ), які сприяють сумнозвісному парниковому ефекту і які (серед інших джерел) виробляються в процесі травлення худоби, зокрема, свиней та корів.

Однак, щоб пом'якшити фінансовий удар, фермери отримають зниження податку на 60%. Знижка може збільшитися для тих, хто активно скорочує викиди метану, надаючи економічну перевагу екологічно чистим фермам.

Таким чином, ефективні витрати після вирахування будуть набагато нижчими, ніж передбачалося спочатку: 120 крон (19 доларів США) за тонну CO2, збільшившись до 300 крон (47 доларів США) 2035 року.

Вуглецевий слід худоби – це добре задокументований внесок корів у глобальне потепління.

Щодня доросла корова може виділяти до 500 літрів метану: газ виділяється як природний побічний продукт процесу травлення в рубці корови, де мікроорганізми перетравлюють волокнисті рослини за допомогою процесу під назвою ентеральна ферментація.

Хоча викиди однієї тварини не були б варті уваги, сільськогосподарська система та інтенсивне тваринництво мають значний вплив на загальний стан здоров'я нашої планети: хоча дані можуть відрізнятися, такі джерела, як Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), підрахували, що сукупний вплив мільярдів тварин на планеті становить приблизно 12% від усіх викидів парникових газів у світі.

Рекордний податок у Данії може дати довгострокові позитивні результати у боротьбі з кліматичною катастрофою.

Новий регламент розроблявся роками в рамках ширшої Зеленої тристоронньої угоди – плану захисту біорізноманіття та відновлення природних середовищ існування Данії.

Відповідно до амбітних екологічних цілей уряду, програма містить багато нагальних питань, таких як відновлення лісів, збереження фіордів та відновлення багатих на вуглець водно-болотних угідь, які були осушені та перетворені на сільськогосподарські угіддя.

Як повідомляє Copenhagen Post, 250 000 гектарів нового лісу буде висаджено, а 140 000 гектарів торфовищ, які зараз обробляються, будуть відновлені до природного середовища існування.

Сьогодні, згідно з урядовим звітом, близько 60% землі країни зайнято під сільське господарство: цей відсоток відносить Данію (поряд із Бангладеш) до країн з найбільшою часткою оброблюваної землі.

Крім того, будучи великим експортером молочних продуктів і свинини, країна "утримує в п'ять разів більше свиней і корів, ніж населення".

Щороку середній обсяг викидів данської молочної ферми може сягати приблизно 5,6 тон вуглекислого газу, причому близько половини від загального обсягу викидів припадає на велику рогату худобу.

Однак після рекордного "податку на пукання" ситуація може кардинально змінитися.

Якщо зазирнути в майбутнє, то, за підрахунками, нове регулювання може скоротити викиди парникових газів на 1,8 мільйона тон лише протягом першого року.

Ось чому, хоча оподаткування фермерів за те, як їхня худоба виділяє газ, може здатися комусь дивним, перший податок на пукання – це зовсім не посміховисько: навпаки, це необхідна дія, щоб протистояти глобальній кліматичній надзвичайній ситуації.

За два роки до Данії Нова Зеландія також намагалася запропонувати подібну надбавку (відому як "податок на відрижку"), щоб обмежити викиди овець і великої рогатої худоби на фермах.

Уряд представив відповідний нормативний акт 2022 року, але від цієї короткочасної політики відмовилися в червні 2024 року після протестів в аграрному секторі.

