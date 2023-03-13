Перспективний футболіст покинув спорт і став зніматися у порно: чи шкодує він про свій вибір

Демієн Олівер активно працює в порноіндустрії як актор, режисер та продюсер.

Вихованець відомого англійського футбольного клубу "Крістал Пелас" Деміан Олівер проміняв спортивну кар'єру на роботу у порноіндустрії.

Англієць розповів, що призвело до такого кроку, як він у молодості став на хибний шлях і потрапив до в'язниці. Про це інформує Вild.

У підлітковому віці Деміан зв'язався з наркотиками і мав проблеми з законом. У 17 років потрапив до в'язниці. Коли він вийшов на волю, то за цей час переспав з багатьма жінками.

"Люди казали мені: "Ти міг би просто заробити на цьому гроші", – згадує порноактор.

Чотири роки тому він вперше оголився перед камерою.

"Мій перший раз на знімальному майданчику був жахливий, тому що оператором був величезний ірландець з голеною головою. Він виглядав досить лякаюче. Мені потрібно було витягнути свій чл*н у нього на очах, а потім займатися сексом", – згадує Олівер.

За свою першу зйомку він отримав 150 фунтів. Хлопець вважає, що як футболіст міг би заробити набагато більше. Колишній футболіст зізнався, що шкодує, що змінив спорт на роботу у кінобізнесі для дорослих.

"Я хотів би, щоб люди впізнавали мене на вулиці як футболіста, а не як порноактора", – каже Деміан Олівер.