Перукар із величезними кінчиками пальців перетворив свою рідкісну хворобу на перевагу – фото, відео

Молодий перукар із Нагої, Японія, страждає на генетичну хворобу, через яку кінчики його пальців роздуваються, як м'ячики для пінг-понгу, але він зумів перетворити цю фізичну ваду на перевагу.

Про це пише Oddity Central.

Шого Йошида, який у соціальних мережах називає себе Бачі Юбі-сан (пан пальці-барабанні палички), почав привертати до себе увагу в Японії наприкінці 2022 року, публікуючи в соцмережах фотографії та відео своїх деформованих пальців. Відгуки не завжди були позитивними: дехто називав його руки "грубими" або "гротескними" і сварив за те, що він намагається заробити на своїй інвалідності, але молодий японець вже давно звик до критики.

Відтоді, як у нього діагностували пахідермоперіостоз (ПДП) – рідкісне генетичне захворювання, через яке кінчики пальців роздуваються, наче маленькі м'ячики, - Шого стикався з насмішками та огидними поглядами однолітків, але з віком він навчився керувати своєю унікальністю та перетворювати її на щось позитивне.

Шого Йошида / Фото: x.com/bachiyubisan

В інтерв'ю Oricon Magazine Йошида розповів, що вони з братом страждають на одне захворювання і що він почав помічати симптоми в період статевого дозрівання. Він був ще в початковій школі, коли помітив, що форма кінчиків його пальців почала змінюватися, але в наступні роки вони зазнали кардинальних змін. Спочатку він ненавидів свої руки і намагався ховати їх якомога більше, але з часом почав приймати свій стан і зрозумів, що може перетворити його на щось позитивне.

У підлітковому віці Шого почав усвідомлювати, що пахідермоперіостоз і його пальці – це частина його самого, з якою йому доведеться жити. Але він зробив більше, він перетворив лимони на лимонад, як то кажуть. Йошида швидко зрозумів, що його фізична особливість вирізняє його з-поміж інших, тож він почав публікувати фото та відео своїх унікальних пальців у соціальних мережах. Він помітив, що його шкільні колеги стали більш терпимими до його деформації, коли він почав жартувати про неї, і вирішив, що може робити те ж саме в Інтернеті.

Шого Йошида / Фото: x.com/bachiyubisan

У молодших класах школи Шого відвідував перукарню і знав, що це те, чим він хоче займатися в житті, але його кінчики пальців робили це досить складним завданням. Він не міг носити звичайні рукавичи, не міг навіть правильно тримати ножиці або керувати плойкою. Йому довелося докласти чимало зусиль, щоб досягти успіху в цьому бізнесі, але він був щасливий цим займатися, і врешті-решт його інвалідність виявилася перевагою.

Шого Йошида / Фото: x.com/bachiyubisan

"Навіть коли я працював асистентом у перукарні, мені часто робили компліменти про те, як добре я роблю масаж голови", - пригадав японець. "Крім того, люди легко впізнавали мене: "Цей хлопець має такі пальці" або "Він добре робить масаж". Навіть зараз, коли я працюю перукарем, це велика перевага, що люди пам'ятають мене завдяки моїм фізичним характеристикам".

Взявши на себе образ Бачі Юбі-сан у соціальних мережах, Шого Йошида постійно використовує свої бульбоподібні кінчики пальців для самореклами, знімаючи, як він робить клієнтам заспокійливий масаж шкіри голови або фарбує свої великі нігті.

Шого Йошида / Фото: x.com/bachiyubisan

Хоча його іноді критикують за те, що він заробляє гроші, афішуючи свою особливість, Йошида не зважає на це, адже так само, як інші використовують свої найкращі якості для самореклами, так само і він робить.

Прославившись у соціальних мережах завдяки своїм унікальним кінчикам пальців, Бачі Юбі-сан зараз є одним із найпопулярніших перукарів у Нагої, і люди вишиковуються в чергу, щоб отримати масаж голови цими кулястими кінчиками пальців.

Нагадаємо, українка схудла на 125 кілограмів. Шокувальна історія, як їй це вдалося, та фото "до" та "після".

Читайте також: