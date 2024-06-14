Перукар шокував перевтіленням чоловіка з облисінням, який "втратив роботу і жінок" – відео

Чоловік, який "припинив впізнавати себе" у дзеркалі після втрати волосся, був приголомшений "трансформацією, що змінила його життя".

Про це пише Daily Star.

Скотт Вествуд почав втрачати волосся десять років тому і вирішив коротко стригтися, щоб не виділятися з натовпу. Однак це негативно позначилося на його самооцінці. Він зізнався: "Я не впізнаю себе в дзеркалі. Попри те, що я голю голову вже десяту частину свого життя, я все ще не впізнаю себе без волосся. Коли я думаю про себе, уявляю себе в різних ситуаціях, я завжди бачу себе з повною головою волосся".

Він також стверджував, що втрата волосся коштувала йому акторських виступів і що жінки відмовляли йому через це. Скотт додав: "Ви не можете контролювати втрату волосся. І багато людей кажуть: "О, просто зголи його і змирися з цим". Але це вплинуло на мене, як на актора, і я втратив роботу через своє волосся. Жінки не хотіли зустрічатися зі мною через моє волосся".

Але він вирішив завітати до перукаря Роба Вуда за однією з його систем для волосся, яка обіцяла відновити його колишню шевелюру. Роб припасував систему до голови Скотта, уклав її так, щоб вона бездоганно поєднувалася з його натуральним волоссям, і зняв відео, яким поділився на TikTok-акаунті.

Скотт був у захопленні від своєї нової зачіски, заявивши, що більш ніж задоволений: "Ого, подивіться на моє волосся". Він також згадав про незвичне незнайомство з самим собою, але цього разу з іншої причини.

Його приголомшливу трансформацію також не оминули увагою TikTok-глядачі. Під дописом було багато компліментів, де користувачі вказали на його помітно молодший вигляд.

Ого, він має на 20 років молодший вигляд

Я не думаю, що люди усвідомлюють, який вплив це має на чоловіків. Те, що ви робите, дуже важливо

Не можу повірити, який він гарний з таким волоссям, це дивовижно

Яке перетворення! Який гарний чоловік!

Нагадаємо, блогерка залишилася з "двома верхніми губами" через невдале збільшення. Вона показала, який має вигляд.

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