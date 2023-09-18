Перукарка у сексібілизні спричинила фурор: чоловіки зраділи, а дружини обурилися (фото)

Вона вирішила переманити до себе клієнтів від конкурентів.

Перукарка стала вірусною в Мережі після того, як "почала працювати" в салоні у спідній білизні.

Про це пише Daily Star.

Існує багато маркетингових хитрощів, щоб залучити клієнтів до бізнесу, але тайська майстриня задала зовсім інший рівень.

Жінка, яка працює в салоні у Пхетчабуні, Таїланд, довго думала, що б такого вигадати, щоб залучити клієнтів у сезон дощів – особливо важкий час року. У день, коли до закладу взагалі ніхто не прийшов, вона влаштувала мозковий штурм з персоналом і команда накреативила ідею з білизною. Того ж дня вони і відзняли відео.

Перукарка в білизні / Фото: Facebook/Sanook

Реклама, яка стала вірусною, показує перукарку, яка працює з клієнткою, одягнена лише в сексуальну червону та чорну білизну.

Перукарка в білизні / Фото: Facebook/Sanook

У підписі йшлося: "Давай, давай зробимо моє волосся. Я готова!".

Перукарка в білизні / Фото: Facebook/Sanook

Ролик спричинив фурор у Мережі. У той час, поки чоловіки вже діставали телефони, щоб записатися на стрижку, заміжні жінки обурювалися: "Дружини, не відпускайте своїх чоловіків сюди!".

Втім, потенційні клієнти рано зраділи, бо, як виявилося, насправді ніхто не обслуговуватиме їх у такому відвертому вигляді.

Нагадаємо, публічне освідчення чоловіка обернулося ганьбою. Він взяв біле простирадло, написав на ньому "Ти вийдеш за мене, Рейчел?" та вивісив на паркані біля траси. Відповідь спантеличила користувачів.

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