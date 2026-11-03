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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Пес Патрон одружився: хто став обраницею найвідомішого хвостатого України

Найвідоміший пес України Патрон поділився радісною новиною: цього вересня він одружився.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Весілля пса Патрона

Весілля пса Патрона

Серед потоку негативних та емоційно важких новин іноді трапляються й промінці світла, як учора ввечері. Стало відомо, що талісман чернігівських надзвичайників та найвідоміший хвостатий країни — пес Патрон — одружився.

Про це повідомили на сторінці пса Патрона.

Пес Патрон одружився: що відомо про обраницю

На сторінці пса у соцмережах розповіли, що Патрон обрав собі собаку Лану.

«З вашого дозволу, хочу поділитися особистими змінами…Цього вересня я одружився! Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти)».

На сторінці Патрона пишуть, що собака довгий час відкладав особисте життя, а присвячував його роботі, волонтерству та іншим важливим справам.

«Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем».

Патрон закликав не відкладати життя на потім, бо «потім» може ніколи не настати. А якщо почати любити, жити, радіти сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Любові та щасливого життя буде більше.

Привітати хвостатих можна донатом на збір — пес Патрон збирає на дрони, антени та акумулятори.

У мережу виклали навіть жартівливу церемонію весілля під традиційний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона, де собаки позують у гарних образах.

У Мережі українці жартують, що навіть уже пес Патрон одружився, а вони — ні.

  • «Йоханий бабай! Вже кіт Степан одружився, Патрон одружився, а я ні».

  • «Будуть маленькі Патронята?».

  • «Патроне, вітаю! Такий відповідальний день! Щастя вам та найсмачніших корминок».

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