Пес Патрон одружився: хто став обраницею найвідомішого хвостатого України

Весілля пса Патрона

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Серед потоку негативних та емоційно важких новин іноді трапляються й промінці світла, як учора ввечері. Стало відомо, що талісман чернігівських надзвичайників та найвідоміший хвостатий країни — пес Патрон — одружився.

Про це повідомили на сторінці пса Патрона.

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Пес Патрон одружився: що відомо про обраницю

На сторінці пса у соцмережах розповіли, що Патрон обрав собі собаку Лану.

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«З вашого дозволу, хочу поділитися особистими змінами…Цього вересня я одружився! Мою дружину звати Лана, вона чарівна песиня (хоч і не без особливого джек-рассельського характеру, це від нас не відняти)».

На сторінці Патрона пишуть, що собака довгий час відкладав особисте життя, а присвячував його роботі, волонтерству та іншим важливим справам.

«Багато хто з вас проходив це. Але пройти повз Лану і не задивитися я не зміг. Нюх за нюхом, і в нас знайшлося стільки спільних тем».

Патрон закликав не відкладати життя на потім, бо «потім» може ніколи не настати. А якщо почати любити, жити, радіти сьогодні, то щастя точно триватиме довше. Любові та щасливого життя буде більше.

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Привітати хвостатих можна донатом на збір — пес Патрон збирає на дрони, антени та акумулятори.

У мережу виклали навіть жартівливу церемонію весілля під традиційний «Весільний марш» Фелікса Мендельсона, де собаки позують у гарних образах.

У Мережі українці жартують, що навіть уже пес Патрон одружився, а вони — ні.

«Йоханий бабай! Вже кіт Степан одружився, Патрон одружився, а я ні».

«Будуть маленькі Патронята?».

«Патроне, вітаю! Такий відповідальний день! Щастя вам та найсмачніших корминок».

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