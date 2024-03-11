Пес подорожує світом, живе у розкішних п'ятизіркових готелях та має дорогий гардероб – фото, відео

Його життю можуть позаздрити навіть люди.

Трирічний чихуахуа насолоджується життям, поки його господарка пакує валізи і везе його через увесь світ.

Про це пише nypost.com.

Бао, який живе в Торонто зі своєю господаркою Кса Тхі Нгок Тран, за останні два роки побував у Парижі, Франції, Мексиці та Альберті, зупиняючись у п'ятизіркових готелях.

37-річна фінансистка розповіла, що познайомилася з Бао під час пандемії COVID, але пара почала подорожувати разом лише 2022 року.

"Я ніколи не хотіла подорожувати без нього, тому що він мій хлопчик", - сказала вона SWNS.

Пес Бао та його господарка Кса / instagram.com/baothechi

Першою подорожжю шестикілограмового пса був чотиригодинний переліт до озера Луїза, Альберта. Відтоді Бао та Кса перелетіли через океан.

У Парижі дует зупинився в готелі Louvre Saint-Honore і пообідав у культовому Café de Flore, а також зробив зупинку біля Ейфелевої вежі.

Пес Бао / instagram.com/baothechi

Ще одна особливість Бао полягає в тому, що він не подорожує без своєї валізи. У нього є гардероб з 75 речей вартістю $2500, серед яких шовковий шарф від Chanel, блискучі куртки та светри.

"Відтоді, як він був цуценям, мені подобалося підбирати йому одяг відповідно до моєї нейтральної естетики з тренчами і джинсами, але Бао любить гавайську сорочку, коли він у відпустці", - розповіла Тран.

Вона також зазначила, що є додаткові витрати, пов'язані з поїздкою з домашнім улюбленцем, але, за її словами, це "більш ніж того варте".

Вдома Бао також харчується як король, з поживною сироїдною дієтою, яка містить домашній кістковий бульйон для зміцнення здоров'я суглобів.

"Завести Бао було найкращим рішенням, і він – моя ідеальна пара", - сказала Тран в інтерв'ю Fox News Digital.

Три роки тому Тран створила для Бао акаунт в Instagram, де ділиться його "нахабною вдачею" та модним вбранням. Бао вже зібрав понад 168 000 підписників і навіть розмістив у своєму профілі посилання на вбрання. За словами Тран, Бао любить камеру, а їй подобається його зв'язок з тисячами підписників.

Щодо майбутнього, Тран розповіла Fox News Digital, що вони з Бао планують відвідати Беверлі-Гіллз.

"Ми також хотіли б повернутися до Європи, щоб відвідати Італію, і ми повернемося до Мексики, тому що нам там дуже сподобалося", - сказала вона.

Пес Бао / instagram.com/baothechi

Нагадаємо, тим часом у найбагатшого собаки у світі, Гюнтера VI, є шофер, який возить його з вілли на Багамах, яка раніше належала Мадонні, на мегаяхту в порту Карибського моря. Але за цим багатством ховається темна таємниця.

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