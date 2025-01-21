Пес приніс додому вибухівку, щоб погратися з чотирирічним хлопчиком: чим це закінчилося (фото)

У Таїланді собака приніс додому вибуховий пристрій.

Про це пише SCMP.

Солдат був шокований, коли виявив, що його чотирирічний син тримає в руках вибухівку. Але хлопчик не був винен. Виявилося, що її приніс їхній собака за окликом Латте.

Батько хлопчика, сержант-майор Джіттакорн Талангджит, розповів, що грайливий дев'ятирічний Латте був вихований для того, щоб охороняти будинок і грати з його сином. Собака любить гратися з круглими предметами і постійно приносить додому випадкові кульки.

Як повідомляється, вибухівку розміром із кулак, обмотану чорною стрічкою, виготовили підлітки в домашніх умовах для фестивалів і релігійних церемоній. Підлітки залишають їх на узбіччі дороги біля блокпостів, боячись бути спійманими і покараними. Пристрій не такий потужний, як справжня бомба, але може вбити або покалічити.

Собака приніс вибухівку додому / Фото: Thairath

Впізнавши підозрілий пристрій, батько негайно поклав його до картонної коробки, наповненої сухою травою, і для безпеки накрив гумовою шиною. На місце прибули поліція і сапери.

Батько сказав, що йому "пощастило", що бомба не вибухнула, коли Латте тримав її в роті, щоб погратися з сином.

Нагадаємо, відчайдушна собака принесла непритомне цуценя до ветеринарної клініки. Якби не вірусне відео, зняте камерами спостереження, більшість людей, ймовірно, вважали б цю історію вигаданою.

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