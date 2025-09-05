- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 1266
- Час на прочитання
- 2 хв
Пес вирішив, що час для прогулянки: курйозне відео підкорило Мережу
Мешканка одного з американських міст стала свідком незвичайного видовища. По тротуару біг собака, але без господаря, при цьому він сам тримав свій повідок.
В одному з американських міст місцева жителька спостерігала незвичною ситуацією — сусідський пес біг доріжкою без супроводу господаря. Свій повідець він тримав у зубах із високо піднятою головою.
Кумедне відео опублікували на форумі в Reddit.
Авторка ролика вважає, що собаці по кличі Гарві набридло чекати свого господаря, і вона вирішила прогулятися сама.
«Собака мого сусіда все офіційно дістало. Він вирішив сам вигуляти…» — йдеться у підписі до відео.
Пост про цей випадок швидко розлетівся мережею та набрав понад вісім тисяч реакцій.
На відео можна побачити, як пес біжить вздовж тротуару та тримає повідок у зубах. При цьому господаря на горизонті не видно.
Згодом, він біжить в сторону одного із газонів, де бавилися діти. Оминаючи їх, він продовжує свій маршрут.
Під відео коментатори висловлювали своє захоплення цим собакою та жартували:
«Сильний, незалежний собака, якому не потрібен хазяїн»;
«А тепер давайте навчимо його самостійно прибирати після себе»;
«Це стало смішнішим, бо він вважає, що необхідно тримати повідець. Вони бачать, як люди роблять і копіюють»;
«Цей хвіст є загрозою для кавових столиків у всьому світі»;
«Не можу розізлитися… Я на повідку».
Наразі відомо, що відеоролик був знятий влітку 2025 року. Користувачі мережі припускають, що він був знятий в одному з житлових кварталів міста Фінікс, штат Аризона.
Ця версія виникла через те, що на одному з автомобілів були помітні номерні знаки з позначкою AZ.
Раніше, науковці зруйнували стереотипи про те, що коти є незалежними, а собаки прив’язаними до людей. Згідно із дослідженнями, собаки здатні емоційно прихилятися навіть до роботів, якщо ті демонструють елементарні соціальні навички.