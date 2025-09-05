Пес вирішив, що час для прогулянки: курйозне відео підкорило Мережу

Собака біжить доріжкою без супроводу господаря. / © скриншот з відео

В одному з американських міст місцева жителька спостерігала незвичною ситуацією — сусідський пес біг доріжкою без супроводу господаря. Свій повідець він тримав у зубах із високо піднятою головою.

Кумедне відео опублікували на форумі в Reddit.

Авторка ролика вважає, що собаці по кличі Гарві набридло чекати свого господаря, і вона вирішила прогулятися сама.

«Собака мого сусіда все офіційно дістало. Він вирішив сам вигуляти…» — йдеться у підписі до відео.

Пост про цей випадок швидко розлетівся мережею та набрав понад вісім тисяч реакцій.

На відео можна побачити, як пес біжить вздовж тротуару та тримає повідок у зубах. При цьому господаря на горизонті не видно.

Згодом, він біжить в сторону одного із газонів, де бавилися діти. Оминаючи їх, він продовжує свій маршрут.

Дата публікації 19:40, 04.09.25

Під відео коментатори висловлювали своє захоплення цим собакою та жартували:

«Сильний, незалежний собака, якому не потрібен хазяїн»;

«А тепер давайте навчимо його самостійно прибирати після себе»;

«Це стало смішнішим, бо він вважає, що необхідно тримати повідець. Вони бачать, як люди роблять і копіюють»;

«Цей хвіст є загрозою для кавових столиків у всьому світі»;

«Не можу розізлитися… Я на повідку».

Наразі відомо, що відеоролик був знятий влітку 2025 року. Користувачі мережі припускають, що він був знятий в одному з житлових кварталів міста Фінікс, штат Аризона.

Ця версія виникла через те, що на одному з автомобілів були помітні номерні знаки з позначкою AZ.

Раніше, науковці зруйнували стереотипи про те, що коти є незалежними, а собаки прив’язаними до людей. Згідно із дослідженнями, собаки здатні емоційно прихилятися навіть до роботів, якщо ті демонструють елементарні соціальні навички.

