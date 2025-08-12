ТСН у соціальних мережах

Ісаке дос Сантос Піньйо

Ісаке дос Сантос Піньйо / © скриншот з відео

Ісаке дос Сантос Піньйо

П’яний безхатько у ляпанцях пробіг марафон, обігнавши спортсменів — фото

Бразилець намагався позбутися похмілля, а в результаті змінив своє життя.

У Бразилії безхатько привернув увагу міжнародної спільноти після того, як відео, де він бере участь у біговому марафоні в ляпанцях, стало вірусним у соціальних мережах.

Про це пише Oddity Central.

Коли 27 липня Ісаке дос Сантос Піньйо вирішив з’явитися на стартовій лінії 8-кілометрового забігу в своєму рідному місті Гаррафао-ду-Норті, він і гадки не мав, що це назавжди змінить його життя. Чоловік, перебуваючи напідпитку, вирішив приєднатися до 8-кілометрового забігу, щоб полегшити похмілля. Попри те, що він не зареєструвався для участі в змаганнях, як усі інші, і був у ляпанцях замість кросівок, він вискочив із натовпу, коли пролунав стартовий сигнал. Цей момент був зафіксований камерою дрона, що літав над головою, і відеозапис п’яного чоловіка в ляпанцях, який виклався на повну, одразу ж спричинив цікавість у користувачів соціальних мереж.

Ісаке не зміг пробігти всю дистанцію на одному диханні, але все ж дістався фінішу і отримав пам’ятну медаль.

«Я випив, і коли побачив ту юрбу, подумав: «Побіжу, щоб позбутися похмілля», — розповів Ісаке в інтерв’ю.

Історія життя «Ісаке-бігуна», як 31-річного героя історії прозвали в соціальних мережах, незабаром потрапила на перші шпальти національних ЗМІ Бразилії. Цей випадок привернув увагу журналістів, які розповіли про його непросту долю: важке дитинство, проблеми з алкоголем, що призвели до безпритульності.

Він народився в Капітао-Посу, іншому муніципалітеті штату Пара, і виховувався лише матір’ю після того, як батько покинув їх. Важке дитинство призвело до алкоголізму, що зрештою зробило його безхатьком у Гаррафао-ду-Норті. Але Ісаке твердо вирішив використати цю знаменну подію, щоб змінити своє життя.

Створивши онлайн-профіль за допомогою Естели Ларіцціері, жінки, яка опублікувала відео, що стало вірусним у соціальних мережах, Ісаке почав отримувати пожертви у вигляді кросівок, одягу, спеціальних окулярів для бігу і навіть запрошення тренуватися з професійними бігунами. Муніципалітет Гаррафао-ду-Норті зв’язався з ним і запросив його взяти участь у майбутніх бігових заходах.

«Після того, як минулого вікенду Ісаке пробіг 8 км у ляпанцях, він став відомим на всю Бразилію. Зараз його часто бачать, як він тренується на вулицях нашого міста. Ми дуже тішимося цій історії і сподіваємося, що цей момент стане початком нового, переломного і прекрасного етапу в житті Ісаке», — написала муніципальна влада на своєму сайті.

Естела Ларіцціері також розповіла Globo, що вона та інші активісти вже забрали Ісаке з вулиць і що їхня мета — з часом побудувати для нього власний будинок.

«Я припинив пити, бо пробіг той марафон. Я змінив своє життя і хочу змінити його ще більше. Я отримую багато порад і ніколи не здамся», — з ентузіазмом розповів Ісаке бразильським ЗМІ.

Нагадаємо, п’яний та голий пілот оскандалився перед рейсом. Командира літака відсторонили за дивну поведінку в готелі.

