П'яний поліцейський увірвався до будинку жінки та заснув на її ліжку

Поліція США / © Unsplash

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У США затримали поліцейського, який увірвівся до будинку жінки та заснув на її ліжку. Після цього вона викликала поліцію.

Про це пише nypost.com.

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За даними судових документів, п’яного поліцейського штату Массачусетс заарештували після того, як він проник до квартири жінки в Бостоні і знепритомнів у її ліжку.

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37-річному офіцеру Майклу Е. МакГуайру було висунуто звинувачення у незаконному проникненні в житло після того, як він проник до квартири в районі Саут-Енд близько 1:30 ночі в неділю.

Жінка — колишня дівчина поліцейського, ім’я якої не розголошується — розповіла поліції, що пара розійшлася місяць тому, але в суботу ввечері зустрілася, щоб випити. Згідно з судовими документами, Макгуайр, як стверджується, настільки напився, що його дівчина близько 22:30 сказала йому йти додому. Пізніше вона повернулася додому і виявила, що поліцейський «спав у її ліжку», повідомляє видання.

«Потерпіла заявила, що кілька разів просила підозрюваного покинути квартиру, але він відмовився», — йдеться у повідомленні.

Жінка та її сусідка зателефонували на номер 911 і вибігли на вулицю, щоб зустріти поліцію.

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На запитання, як він проник до квартири, коп хвалився, що піднявся по пожежній драбині.

Поліцейські, які прибули на виклик, відзначили, що Макгуайр спотикався і не міг утримати рівновагу.

Після скандалу копа звільнили з роботи та затримали.

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