Авіакомпанія Великої Британії EasyJet відсторонила одного зі своїх пілотів після скандального інциденту в 5-зірковому готелі. Капітана літака помітили голим і нетверезим у громадських місцях, що викликало занепокоєння у гостей готелю.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на Sun.

Інцидент стався на розкішному курорті в Кабо-Верде, де пілот відпочивав перед рейсом до Лондона. Після бурхливої ночі в барі він зранку розгулював по готелю без одягу, від нього відчувався сильний запах алкоголю. Цей випадок стався лише за півтори доби до того, як пілот мав керувати 4318-кілометровим зворотним рейсом до аеропорту Гетвік.

Після скарг від гостей готелю, авіакомпанія EasyJet негайно відреагувала: пілота відсторонили від обов’язків та замінили. Представник EasyJet підтвердив, що проти нього ведеться розслідування, і підкреслив, що безпека пасажирів та екіпажу є найвищим пріоритетом для компанії.

Один із співрозмовників видання Sun зазначив, що «будь-хто, хто бачив пілота, який зрання гасає голим напередодні польоту, навіть не подумав би сісти в літак, яким би він керував».

