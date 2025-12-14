П’яний єнот, знайдений непритомним у магазині алкоголю, має багате "кримінальне" минуле

Реклама

У штаті Вірджинія, США, сумнозвісного «п’яного єнота», який вдерся до магазину алкогольних напоїв, викрили як серійного порушника.

Про це заявили співробітники служби захисту тварин округу Ганновер.

Раніше Служба захисту тварин та місцевий притулок повідомляли, що єнот проник до магазину Ashland ABC у Чорну п’ятницю. Тварина розбила декілька пляшок алкоголю, після чого її знайшли непритомною у ванній кімнаті магазину.

Як розповіла співробітниця служби Саманта Мартін в офіційному подкасті округу Hear In Hanover, цей інцидент був далеко не першим у «кримінальній біографії» єнота.

Єнот розгромив магазин. Фото: Захист тварин округу Гановер

«Це не вперше, коли він пробирався до будівель у цьому торговельному кварталі», — зазначила Мартін.

Єнот спить у вбиральні. Фото: Захист тварин округу Гановер

За її словами, тварина, ймовірно, здійснила щонайменше три проникнення. Зокрема, єнот побував у студії карате, а також у відділі транспортних засобів, де з’їв декілька закусок.

Після інциденту в магазині алкогольних напоїв єнота забрали до притулку, де він провів ніч, аби «протверезіти». Наступного дня тварину випустили неподалік місця її попередніх витівок.

«Ми не переселяємо єнотів, адже для них це фактично смертний вирок», — пояснила Мартін. Вона додала, що тварина дивовижним чином щоразу знаходить дорогу назад до тієї ж будівлі. «Він дуже розумний маленький бешкетник», — пожартувала вона.

Співробітниця служби зізналася, що сподівається: після останнього випадку єнот стане стриманішим.

«Хочеться вірити, що він засвоїв урок. Але, якщо чесно, він просто живе своє найкраще життя», — сказала Мартін. — «Ну а чому б ні? Особливо у Чорну п’ятницю — келих-другий можна й дозволити».

Нагадаємо, у містах зафіксували єнотів-мутантів.