ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

П’ять експертних порад, як вигідно та вдало купувати речі в секонд-хенді

Шопінг у секонд-хенді давно перестав бути просто способом заощадити. Сьогодні це усвідомлений вибір на користь сталого споживання, індивідуального стилю та унікальних речей, яких немає у мас-маркеті.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Як купувати в секонд-хенді

Як купувати в секонд-хенді / © pexels.com

Втім, щоб покупки справді були вдалими, важливо знати кілька професійних правил. В British Vogue розповіли про п’ять експертних порад, які допоможуть вам знаходити найкращі речі та уникати помилок.

Завжди перевіряйте якість, а не бренд

У секонд-хенді легко піддатися спокусі відомого бренду. Але головне — стан речі, а не логотип.

Звертайте увагу на:

  • шви та рядки;

  • стан тканини (катишки, потертості, розтягнення);

  • блискавки, ґудзики, підкладку.

Якісний no-name може прослужити значно довше, ніж зношена дизайнерська річ.

Обирайте базу, яка легко комбінується

Найвдаліші знахідки — це універсальні речі, які легко вписуються у гардероб:

  • класичні піджаки;

  • сорочки нейтральних кольорів;

  • джинси хорошої посадки;

  • тренчі та пальта.

Такі речі допомагають створити функціональний гардероб і не залежати від швидких трендів.

Не ігноруйте вінтаж — там приховані скарби

Вінтажний одяг часто має кращу якість тканин і пошиття, ніж сучасний мас-маркет.

Особливо варто звернути увагу на:

  • натуральні тканини (шерсть, бавовна, льон);

  • унікальні фасони 80–90-х;

  • дизайнерські речі минулих десятиліть.

Це спосіб додати індивідуальності стилю без зайвих витрат.

Ретельно міряйте або перевіряйте заміри онлайн

Розміри в секонд-хенді часто не відповідають сучасним стандартам. Тому:

  • завжди міряйте річ перед покупкою;

  • онлайн — орієнтуйтесь на точні заміри, а не розмір на бірці.

Це допоможе уникнути невдалих покупок і повернень.

Не поспішайте — хороші речі потребують часу

Секонд-хенд — це не швидкий шопінг. Іноді потрібно переглянути десятки речей, щоб знайти одну ідеальну.

Експерти радять:

  • планувати час на шопінг;

  • регулярно відвідувати магазини;

  • переглядати асортимент без поспіху.

Терпіння тут часто винагороджується унікальними знахідками.

Шопінг у секонд-хенді — це поєднання уважності, терпіння та стилю. Якщо підходити до нього свідомо, можна зібрати гардероб, який буде не лише стильним, а й екологічним та довговічним.

FAQ

Як купувати одяг у секонд-хенді і не помилятися?

Перевіряйте якість тканини та швів, обирайте базові речі та завжди міряйте одяг перед покупкою або уважно вивчайте заміри онлайн.

Чи варто купувати вінтажний одяг?

Так, вінтаж часто має кращу якість і унікальний дизайн, якого немає у сучасному мас-маркеті.

Як знайти якісні речі в секонд-хенді?

Шукайте натуральні тканини, перевіряйте стан речей і не поспішайте — найкращі знахідки потребують часу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie