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П’ять головоломок, які здаються елементарними: більшість помиляється хоча б раз
У мережі зібрали п’ять головоломок із підступом, які здаються простими, але часто збивають людей з пантелику.
Прості головоломки можуть стати хорошим способом потренувати уважність, логіку та швидкість мислення. Деякі з них здаються елементарними, однак саме формулювання часто змушує людей давати неправильну відповідь.
Блогер Махан Ланкарані, відомий у TikTok як @mahanlankarani, зібрав п’ять коротких головоломок, які, за його словами, «кожен повинен уміти розв’язати». Його відео набрало понад 776 тисяч вподобань.
Скільки пар тварин Мойсей узяв на ковчег?
Перше запитання звучить просто: «Скільки пар тварин Мойсей узяв на ковчег?»
Правильна відповідь — жодної. Річ у тім, що ковчег, згідно з біблійною історією, будував Ной, а не Мойсей.
Яке місце ви займаєте після обгону?
Наступна головоломка: «Ви берете участь у перегонах та обганяєте людину, яка йде третьою. Яке місце ви тепер займаєте?»
Відповідь — третє. Обігнавши учасника на третьому місці, ви займаєте саме його позицію, а не другу.
Як звати третього сина?
Третє запитання звучить так: «У батька Джона було троє синів: Снеп, Крекл і…?»
Через звичну асоціацію багато хто намагається продовжити перелік іншим ім’ям. Однак відповідь уже міститься в самому запитанні — третього сина звати Джон.
Де поховати тих, хто вижив?
Четверта головоломка: «Якщо літак розіб’ється просто на кордоні Франції та Іспанії, де поховають тих, хто вижив?»
Відповідь — ніде, адже людей, які вижили в авіакатастрофі, не ховають.
Скільки часу потрібно на 30 бургерів?
Останнє запитання виявилося для багатьох користувачів найскладнішим:
«Якщо семи людям потрібно сім хвилин, щоб з’їсти сім бургерів, скільки часу потрібно 30 людям, щоб з’їсти 30 бургерів?»
Правильна відповідь — сім хвилин. Якщо кожна людина з’їдає один бургер за сім хвилин, то 30 людей одночасно з’їдять 30 бургерів за той самий час.
У коментарях чимало користувачів зізналися, що саме останнє завдання збило їх з пантелику. Дехто жартував, що їхні математичні навички виявилися гіршими, ніж вони очікували.
Нагадаємо, світ сповнений місць, про які знають навіть ті, хто ніколи не відкривав атлас. Мачу-Пікчу, Бермудський трикутник, Ангкор-Ват чи Петра давно стали символами своїх регіонів і приваблюють мільйони туристів. Але чи легко пригадати, де саме вони розташовані?