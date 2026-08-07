Шість подарунків від свекрухи, які краще не приймати: принесуть лише нещастя і біди

Які подарунки не можна приймати від свекрухи / © pexels.com

Реклама

У народі вважали, що не лише слова чи вчинки можуть впливати на сімейну атмосферу, а й речі, які люди дарують одне одному.

За стародавніми повір’ями, деякі подарунки від свекрухи можуть нібито принести сварки, непорозуміння або невдачі. Звичайно, це лише народні прикмети, а не правило життя, однак багато людей досі звертають увагу на символічне значення речей.

Реклама

Вживані речі: чому їх радять не брати у подарунок

Одними з найбільш суперечливих подарунків вважаються речі, які вже хтось носив або використовував.

Реклама

За народними уявленнями, такі предмети можуть зберігати енергетику попереднього власника. Саме тому вважалося, що чужий одяг, аксесуари чи домашні речі можуть переносити на нового власника чужі проблеми або життєві труднощі.

Особливо обережно ставилися до речей, які переходили від однієї жінки до іншої в родині.

Шарф або теплі речі: прикмета про розрив стосунків

Шарф, хустку чи інші речі з тканини у народі часто наділяли особливим символічним значенням.

За одним із повір’їв, подарований шарф міг нібито стати причиною віддалення між людьми або охолодження почуттів у подружжі. Також вважалося, що деякі вовняні речі можуть символізувати зайві турботи чи складнощі.

Реклама

Ножі та гострі предмети: символ конфліктів

Ножі, ножиці та інші гострі предмети давно мають неоднозначну репутацію серед подарунків.

У народних традиціях існує думка, що гострі речі можуть «розрізати» хороші стосунки між людьми, тому їх не радили дарувати близьким без символічного обміну — наприклад, коли отримувач дає монетку у відповідь.

Якщо свекруха дарує кухонний ніж чи набір ножів, прихильники прикмет радять поставитися до такого подарунка уважніше.

Рушник: символ, який викликає побоювання

Рушник завжди мав важливе значення в українській культурі. Він супроводжував людину в багатьох життєвих подіях — від весілля до побутових традицій.

Реклама

Саме через це деякі народні вірування пов’язують рушник із різними життєвими змінами. За прикметами, подарований рушник від свекрухи міг нібито передвіщати проблеми зі здоров’ям або сімейні труднощі.

Прикраси від свекрухи: чому до них ставилися обережно

Особливе місце серед подарунків займають прикраси.

Якщо це фамільна річ або коштовність, яка передається з покоління в покоління, багато хто сприймає її як символ родини. Водночас у народі існували перестороги щодо чужих прикрас, адже вони могли зберігати пам’ять та емоції попереднього власника.

Деякі прикмети радять перед носінням таких речей очистити їх або освятити.

Нижня білизна: подарунок із подвійним значенням

У народних віруваннях особисті речі завжди мали особливий статус.

Саме тому нижню білизну, подаровану іншою людиною, часто вважали недоречним подарунком. За прикметами, така річ могла символізувати втручання у приватне життя або навіть проблеми у стосунках подружжя.

Чи справді потрібно відмовлятися від подарунків свекрухи

Народні прикмети — це частина культури та традицій, але вони не можуть визначати майбутнє людини.

Якщо свекруха дарує подарунок із добрими намірами, найважливішими залишаються не сама річ, а повага, щирість і взаємини між людьми.

Якщо ж подарунок викликає дискомфорт, можна подякувати та тактовно пояснити свою позицію. У здорових сімейних стосунках важливіші довіра та взаєморозуміння, ніж будь-які забобони.

FAQ

Які подарунки не можна приймати від свекрухи за прикметами?

За народними повір’ями, небажаними подарунками вважаються вживані речі, ножі, шарфи, рушники, деякі прикраси та особисті предмети. Вважається, що такі речі можуть мати негативну символіку або впливати на сімейну атмосферу.

Чому не можна брати подарунки від свекрухи за народними прикметами?

У народі вірили, що речі можуть зберігати енергетику людини, яка ними користувалася або дарувала їх. Саме тому деякі подарунки сприймали як можливе джерело сварок чи неприємностей. Водночас це лише традиційні вірування, а не доведені факти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів