П’ять суперздібностей птахів для виживання взимку: дивовижні секрети природи

Птахи мають унікальні механізми виживання взимку

Здається, що маленька пташка вагою в кілька грамів не має жодних шансів проти лютих морозів. Проте пернаті спокійно ночують на засніжених гілках і плавають у крижаній воді. Секрет їхньої стійкості — не магія, а складна біологічна інженерія, яка перетворює птахів на досконалі машини для виживання в холод і дає фору будь-яким сучасним технологіям обігріву.

Як пернаті «вмикають» внутрішнє опалення, розповідає Popular Science.

Природний «термокостюм»

Головна зброя птахів проти холоду — це пір’я. У зимові місяці його щільність зростає на 35–70%. Особливу роль відіграє пух, який працює як найкраща термобілизна, утримуючи тепло біля тіла.

Коли ви бачите пташку, яка настовбурчилася і стала схожою на пухнасту кульку, знайте: вона не просто сидить, вона гріється. Розпушуючи пір’я, птахи створюють повітряний прошарок, який нагрівається теплом їхнього тіла та слугує ізоляцією від зовнішнього холоду.

Чому лапи не мерзнуть на льоду

Водоплавні птахи, такі як качки та чайки, мають дивовижну систему кровообігу, що називається «протитечійний теплообмін».

Тепла кров, що йде від серця до лап, нагріває холодну кров, яка повертається від кінцівок до тіла. Завдяки цьому температура лап залишається низькою (щоб не втрачати тепло при контакті з льодом), але достатньою, щоб тканини не відмерзали. До того ж, у лапах птахів дуже мало больових рецепторів, тому вони не відчувають холоду так, як люди.

Збільшення мозку та «режим енергозбереження»

Щоб пережити зиму, деяким птахам доводиться ставати розумнішими — буквально. Наприклад, у синиць взимку збільшується гіпокамп — частина мозку, що відповідає за пам’ять. Це дозволяє їм запам’ятовувати тисячі схованок із насінням. Одна така пташка може сховати до 80 000 насінин за сезон (для порівняння, білка ховає лише близько 3 000 горіхів).

Якщо ж їжі немає, деякі види (наприклад, колібрі або дрібні горобцеподібні) впадають у стан короткочасного заціпеніння (торпор). Вони сповільнюють серцебиття та знижують температуру тіла, економлячи до 95% енергії, щоб дожити до ранку.

