П’ятниця, 13-те, в історії: моторошні випадки, які підтверджують забобони

Люди пам’ятають багато жахливих подій, що сталися у п’ятницю, 13-го

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П’ятниця, 13-те, традиційно вважається днем невдач та лиха. Історія знає чимало трагічних подій, які припали саме на цю зловісну дату, підтверджуючи ірраціональні страхи та забобони, пов’язані з нею.

Про 16 жахливих випадків, що трапилися у п’ятницю, 13-го, нагадав Business Insider.

Серед моторошних подій, які сталися цього дня:

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13 жовтня 1307 року: За наказом французького короля Філіпа IV Красивого було заарештовано сотні тамплієрів, що стало початком їхнього жорстокого переслідування та фактичного знищення ордену. 13 вересня 1940 року: Під час Другої світової війни німецька авіація здійснила бомбардування Букінгемського палацу в Лондоні. 13 січня 1939 року: У результаті масштабних лісових пожеж «Чорна п’ятниця» в Австралії загинуло близько 75 людей, було знищено тисячі будинків та мільйони гектарів лісу. 13 травня 1949 року: У штаті Огайо, США, сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі Standard Oil, що призвела до значних руйнувань та людських жертв. 13 березня 1964 року: У Нью-Йорку було скоєно жорстоке вбивство Кітті Дженовезе. Ця подія набула широкого розголосу через повідомлення про те, що численні сусіди чули крики про допомогу, але ніхто не втрутився. 13 листопада 1970 року: На узбережжі Бангладеш обрушився руйнівний циклон Бхола, який спричинив одну з найбільших природних катастроф ХХ століття. За різними оцінками, загинуло від 300 до 500 тисяч людей. 13 жовтня 1972 року: Авіалайнер рейсу 571 уругвайських ВПС, що перевозив регбійну команду, розбився в Андах. Тим, хто вижив, довелося вдатися до канібалізму, щоб вижити до порятунку через 72 дні. 13 серпня 1976 року: Ураган Ліза обрушився на узбережжя США, завдавши значної шкоди. 13 липня 1979 року: У Нью-Йорку через сильну грозу сталася масштабна відмова електроенергії, що призвело до заворушень, мародерства та зростання злочинності. 13 червня 1980 року: Ураган Аллен досяг узбережжя Техасу, спричинивши значні руйнування. 13 травня 1988 року: У канадському місті Монреаль обвалився дах спортивної арени «Форум», на щастя, ніхто не постраждав. 13 січня 1995 року: Сильний шторм обрушився на північно-західну Європу, спричинивши повені та руйнування. 13 вересня 1996 року: Відомий американський репер Тупак Шакур отримав смертельні поранення внаслідок стрілянини в Лас-Вегасі. 13 лютого 2004 року: У Франції помер останній ветеран Першої світової війни Луї де Крюа. 13 квітня 2012 року: У Пакистані внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинуло понад 40 людей. 13 січня 2017 року: У Флориді сталася стрілянина в аеропорту Форт-Лодердейл-Голлівуд, в результаті якої загинуло 5 людей і кілька отримали поранення.

Цей перелік далеко не вичерпний, але він демонструє, чому п’ятниця, 13-те, продовжує асоціюватися з нещастям та залишається об’єктом забобонів у багатьох культурах світу.

Нагадаємо, п’ятниця 13-го — день, оповитий містикою, забобонами й прикметами, що пробуджує як страхи, так і цікавість до таємного. Езотерикиня Олена Кузьмич розповіла кілька фактів та прикмет, пов’язаних із п’ятницею 13-го.