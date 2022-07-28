"Коли замовляв овес, а принесли піцу": у Мережі висміяли візит Лаврова до Африки 

Там путінський прихвостень зіткнувся з місцевими традиціями, які не властиві західному світу, а тому Лавров потрапив у явно незручні для нього ситуації.

ТСН.ua зібрав курйозні моменти із "африканського турне" Лаврова та бурхливу реакцію соцмереж.

Лаврова в Ефіопії зустрічали травою на підлозі

В Ефіопії Лаврова зустріли свіжоскошеною травою на підлозі. У цій країні це символізує достаток та благополуччя. У МЗС держави-агресорки заявили, що такий прийом показує велику повагу до Лаврова. Але користувачі соціальних мереж так не думають. у Мережі пригадали, що Лаврова у РФ називають "сумною конячкою" та побачили у світлині кумедне співпадіння.

Фото: соцмережі

Фото: із соцмереж

Лошадиный забег по Африке продолжается. Сегодня лавров в Эфиопии. Походу раскурили лошадь pic.twitter.com/wEQnX9O86Y — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) July 27, 2022

Лавров(зачеркнуто) Калантарян представил передовые ракетные двигатели, работающие на траве, аборигенам Конго. Холст, масло, 2022. pic.twitter.com/J0EwYuuGLU — Сметанат борщу (@SmetanatBorschu) July 28, 2022

Лавров і вінок на шиї, який назвали "піцою"

Під час візиту в одну з африканських країн Лаврову повісили вінок на шию, який користувачі соцмереж назвали "піцою".

Наконец-то, Лавров занял свое место среди равных. pic.twitter.com/MokFPWOkRB — pani Walewska (@pani_walewska) July 26, 2022

Також у Мережі іронічно зауважують, що Лавров "замовляв овес, але йому привезли піцу".

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Також дипломата країни-агресорки висміяли "герої фільму про Гарі Поттера".

Фото: із соцмереж

Лавров висаджує дерево на червоній доріжці

Лавров, який наразі обіймає посаду очільника МЗС Росії, взяв участь в кампанії з озеленення Ефіопії.

Цікаво, що на відео, яке також потрапило до Мережі, видно, що Лавров досить невміло користується лопатою та боїться зробити зайвий крок із “червоної доріжки”.

Також користувачі соціальних мереж зображають Лаврова в образі мешканця корінних племен Африки.

Крім того, у Мережі Лаврова зобразили в "африканському стилі" з ракетою замість статевого органу.

Захарова: Стратегията на САЩ да изолират Русия се провали напълно

"Посещението на Лавров в Африка е успешно и Русия няма да бъде изолирана", каза тя. pic.twitter.com/bTgp15vtdU — Дани Иванов (@Taralejblog) July 28, 2022

Нагадаємо, ТСН. ua зібрав топ-5 найабсурдніших заяв очільника російського МЗС.

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