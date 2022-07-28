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"Коли замовляв овес, а принесли піцу": у Мережі висміяли візит Лаврова до Африки 

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"Коли замовляв овес, а принесли піцу": у Мережі висміяли візит Лаврова до Африки 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поїхав у "африканське турне".

Там путінський прихвостень зіткнувся з місцевими традиціями, які не властиві західному світу, а тому Лавров потрапив у явно незручні для нього ситуації. 

ТСН.ua зібрав курйозні моменти із "африканського турне" Лаврова та бурхливу реакцію соцмереж. 

Лаврова в Ефіопії зустрічали травою на підлозі 

В Ефіопії Лаврова зустріли свіжоскошеною травою на підлозі. У цій країні це символізує достаток та благополуччя. У МЗС держави-агресорки заявили, що такий прийом показує велику повагу до Лаврова. Але користувачі соціальних мереж так не думають. у Мережі пригадали, що Лаврова у РФ називають "сумною конячкою" та побачили у світлині кумедне співпадіння.  

© соцмережі
Фото: соцмережі
© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Лавров і вінок на шиї, який назвали "піцою"

Під час візиту в одну з африканських країн Лаврову повісили вінок на шию, який користувачі соцмереж назвали "піцою". 

Також у Мережі іронічно зауважують, що Лавров "замовляв овес, але йому привезли піцу". 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж
© із соцмереж
Фото: із соцмереж
©

Також дипломата країни-агресорки висміяли "герої фільму про Гарі Поттера". 

© із соцмереж
Фото: із соцмереж

Лавров висаджує дерево на червоній доріжці

Лавров, який наразі обіймає посаду очільника МЗС Росії, взяв участь в кампанії з озеленення Ефіопії. 

Цікаво, що на відео, яке також потрапило до Мережі, видно, що Лавров досить невміло користується лопатою та боїться зробити зайвий крок із “червоної доріжки”.

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Також користувачі соціальних мереж зображають Лаврова в образі мешканця корінних племен Африки. 

Крім того, у Мережі Лаврова зобразили в "африканському стилі" з ракетою замість статевого органу. 

Нагадаємо, ТСН. ua зібрав топ-5 найабсурдніших заяв очільника російського МЗС.

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