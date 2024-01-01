Піца з 1001 сортом сиру побила світовий рекорд: який вона має вигляд (фото)

Спечена у Франції піца побила світовий рекорд за кількістю сортів сиру.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Рекордне творіння містить 940 французьких сирів і 61 сир з інших частин світу. Його придумали французькі кухарі-піцейоли Бенуа Брюель та Фаб'єн Монтелланіко.

Попередній рекорд у 834 види сиру був встановлений Морганом Ніке 2021 року.

Піца з 1001 сортом сиру / Фото: guinnessworldrecords.com

Щоб досягти пікантного результату, творці піци, яким також допомогли сироробка Софі Рішар-Луна та ютубер Флоріан Онейр, нарізали по двограмовому кубику кожного сиру та додали його поверх основи піци.

"Нам довелося заздалегідь приготувати тісто для піци, щоб воно не порвалося під вагою всього цього сиру", - пояснив Брюель.

Піца з 1001 сортом сиру / Фото: guinnessworldrecords.com

Вони нашаровували м'якіші сири поверх твердіших і поміщали форму для печива навколо горбка, щоб все залишалося цілим під час приготування. Потім, за дві хвилини, форму для печива прибрали, а піцу повернули в духовку на 20 секунд, перш ніж вийняти.

Піца з 1001 сортом сиру / Фото: guinnessworldrecords.com

Брюель, який вже одного разу заслужив цей титул, коли 2020 року використав 254 різні сири, п'ять місяців подорожував Францією у пошуках додаткових сортів сиру. Багато хто навіть безкоштовно давав йому свій сир, коли дізнався, що він намагається встановити світовий рекорд.

"Це був справжній подвиг – перебувати серед сироробів, а також перебувати на фермах і зустрічатися з виробниками, які так захоплені своєю професією", – сказав Брюель, який займається виробництвом піци вже 13 років.

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Сміливий шеф-кухар також встановив рекорд найбільшої демонстрації сортів сиру, побивши попередній рекорд у 730 сортів, встановлений 2016 року.

Нагадаємо, жінка перетнула Антарктиду за 31,5 дня на лижах. Вона претендує на світовий рекорд.

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