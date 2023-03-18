Під час авіарейсу один з пілотів поцупив дві пляшки вина, призначені для пасажирів

Крадіжку зафіксував на відео інший пілот, який бачив маніпуляції свого колеги завдяки монітору в кабіні літака.

Пілота літака польських авіаліній LOT відсторонили від виконання авіарейсів після того, як він украв із пасажирського візка алкогольні напої, які пропонують під час пілоту пасажирам бізнес-класу. Його ганебний вчинок було зафіксовано на відео.

Як повідомляє портал tvn24.pl, запис було був зроблено на борту пасажирського літака Embraer і вже кілька тижнів циркулює серед працівників авіакомпанії.

На відео, яке триває кілька секунд, видно, як один з пілотів дістає з візка із їжею та напоями для пасажирів дві пляшки, схожі на винні, ховає їх до кишені, а потім заходить у кабіну.

Тим часом другий пілот, який бачив цей момент завдяки монітору, який показує тих, хто хоче зайти до кабіни, знімав його на камеру мобільного телефона та голосно при цьому сміявся.

Тепер звинувачений у крадіжці пілот пояснює, що ці пляшки були його ліками, які потрібно було зберігати охолодженими, і він буцімто скористався для цього спеціальною шухлядкою у візку.

Роботодавець таким поясненням не повірив.

Як повідомив виданню директор пресслужби офісу LOT Кшиштоф Мочульскі, компанія проводить внутрішнє розслідування, на час якого від польотів відсторонені обидва герої — пілот, який поцупив вино, і - той, що знімав відео.

Нагадаємо, раніше відомий американський підприємець Стів Кірш, запропонував жінці в літаку 100 000 доларів за те, щоб вона зняла маску.

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