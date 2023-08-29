Під час ремонту бабусиного будинку чоловік виявив 100-річну реліквію

Чоловік втратив дар мови після того, як знайшов 100-річну записку від солдата, заховану під килимом.

Чоловік знайшов зворушливого листа від солдата до своєї матері, який ховали подалі від світу понад 100 років.

Про це пише mirror.

Господарі будинку нещодавно викупили його у своєї бабусі, тож взялися за роботу над модернізацією нерухомості та ремонтом її застарілого стилю.

Але, роздираючи старий килим, господар був шокований, виявивши листа від американського солдата, надісланого до Франції в 1917 році.

На залишках листа можна було прочитати декілька рядків: "Моя дорога мати. Пишу кілька рядків, щоб повідомити, що зі мною все гаразд і я почуваюся добре".

"Вчора відкрилася наша Y. M. C. A, і це, звичайно, зручна річ. У нас прекрасна погода [недостатньо зрозуміло, щоб прочитати] і ми працюємо [недостатньо зрозуміло, щоб прочитати]. Я мало про що можу написати. [недостатньо зрозуміло, щоб прочитати] корабель [недостатньо зрозуміло, щоб прочитати] такі суворі. Звичайно, і пишіть, як можна частіше. З любов'ю, Дж. М. Паркер. A.&.F. Через Нью-Йорк. Франція", - йшлося у листі.

Коли новий господар будинку вперше виявив лист, він припустив, що його надіслав двоюрідний дядько бабусі, але згодом виявив, що він був від попереднього мешканця.

"Ми спочатку припустили, що його надіслав її покійний прапрадідусь, доктор Ральф Пауерс, який служив (і врешті-решт помер у Росії) під час служби членом американських експедиційних сил. Виявляється, його надіслав доктор Джордж М. Паркер. Він жив у цьому будинку до бабусі моєї дружини", - поділився господар.

Тим часом рибалкам також пощастило зі знахідкою. Вони виявили стародавню акулу, яка зазвичай мешкає глибоко в крижаних водах Арктики, у теплому Карибському морі.

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