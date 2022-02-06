Під час співбесіди через довге волосся трагічно загинула 21-річна вагітна дівчина

Під час співбесіди через довге волосся трагічно загинула 21-річна вагітна дівчина

Завод оплатив лише похорон дівчини.

У м. Борисов, що у Білорусі, під час співбесіди загинула 21-річна вагітна дівчина. Її через довге волосся затягнув станок.

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Про це повідомляє польське видання wiadomosci.wp.pl.

Відомо, що трагедія сталась під час співбесіди. Дівчина прийшла працевлаштовуватись на один із заводів, де її за волосся затягнув станок. Трагедія сталась під час того, як співробітник, який показував дівчині завод, тимчасово відвернувся. Тоді один із станків почав затягувати дівчину за волосся, через що вона отримала серйозні травми.

Батько 21-річної дівчини Дмитро Назаров розповів, що його донька була на 7 тижні вагітності. Дівчина 20 днів пробула у реанімації, проте загинула.

"Вони бачили, що у неї довге волосся, але не дали їй нічого, щоб прикрити його", - сказав чоловік.

Білоруський суд через смерть 21-річної дівчини засудив начальницю виробництва. Її звинуватили в порушенні техніки безпеки.

Батьки дівчини розповіли, що завод, на якому сталась трагедія, оплатив похорон дівчини.

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