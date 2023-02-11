Під час в'їзду до Польщі митники вилучили в українця жіноче пальто та чоботи на підборах: що сталось 

В автобусі, який їхав з України до Польщі, на кордоні польські митники в українця вилучили жіноче пальто, чоботи та туфлі на підборах. Цей одяг був зі шкіри пітона, що заборонено до ввезення на територію сусідньої країни.

Про це повідомляє Палата податкової інспекції в Жешуві.

Українець в автобусі намагався перевезти до Польщі жіноче пальто, туфлі та чоботи на підборах із шкіри пітона. Його затримали польські митники, оскільки ввезення такого одягу заборонене, бо пітон охороняється Вашингтонською конвенцією CITES.

Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві

53-річний українець не мав відповідних документів щодо походження одягу зі шкіри пітона та дозволів на ввезення такого вбрання. А тому у нього це вилучили.

Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві

Проте на цьому проблеми українського громадянина не закінчилися. Підкарпатська митно-податкова служба у Перемишлі відкрила провадження у цій справі – чоловік відповідатиме за контрабанду та порушення закону про охорону природи. Йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі.

Podczas kontroli na przejściu granicznym w #Medyka funkcjonariusze podkarpackiej #KAS wykryli przemyt odzieży i obuwia wykonanych ze skór pytona.

Pamiętajmy, że ograniczenia w przewozie chronionych roślin i zwierząt, pomagają chronić je przed całkowitym wyginięciem. #CITES pic.twitter.com/9ZwJueriK0 — Podkarpacka KAS (@KAS_Rzeszow) February 10, 2023

Нагадаємо, у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Також тілесні ушкодження отримала 71-річна жінка.

Читайте також: