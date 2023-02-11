Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Під час в'їзду до Польщі митники вилучили в українця жіноче пальто та чоботи на підборах: що сталось 

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1050
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Під час в'їзду до Польщі митники вилучили в українця жіноче пальто та чоботи на підборах: що сталось 

Фото: gov.pl

Українцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

В автобусі, який їхав з України до Польщі, на кордоні польські митники в українця вилучили жіноче пальто, чоботи та туфлі на підборах. Цей одяг був зі шкіри пітона, що заборонено до ввезення на територію сусідньої країни. 

Про це повідомляє Палата податкової інспекції в Жешуві. 

Українець в автобусі намагався перевезти до Польщі жіноче пальто, туфлі та чоботи на підборах із шкіри пітона. Його затримали польські митники, оскільки ввезення такого одягу заборонене, бо пітон охороняється Вашингтонською конвенцією CITES.

Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві / ©
Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві

53-річний українець не мав відповідних документів щодо походження одягу зі шкіри пітона та дозволів на ввезення такого вбрання. А тому у нього це вилучили. 

Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві / ©
Фото: Палата податкової інспекції в Жешуві

Проте на цьому проблеми українського громадянина не закінчилися. Підкарпатська митно-податкова служба у Перемишлі відкрила провадження у цій справі – чоловік відповідатиме за контрабанду та порушення закону про охорону природи. Йому загрожує від 3 місяців до 5 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Польщі в місті Бидгощ у квартирі сталася сімейна бійка між українцями на тлі ревнощів. Двоє чоловіків 22 і 25 років загинули, 25-річна жінка перебуває у тяжкому стані. Також тілесні ушкодження отримала 71-річна жінка.

Читайте також:

Миттєва реакція - Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу

Миттєва реакція - Польща надіслала Україні масштабну гуманітарну допомогу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1050
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація