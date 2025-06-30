Сентрейлія / © Livejournal

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Сто років тому Сентрейлія у штаті Пенсильванія була активним шахтарським містечком з магазинами, щільною громадою та економікою, яка трималася на видобутку вугілля. Місцеві шахти живили місто енергією і робочими місцями, а понад 1200 мешканців працювали, спілкувалися й жили, як згуртована спільнота.

Про це розповідає History.

Сентрейлія / © Фото з відкритих джерел

Сьогодні місто майже повністю зникло. Більшість будинків знесено, вулиці спорожніли, а на колишніх шосе, прикритих графіті, в’ється дим. Причина — підземна пожежа, яка не згасає вже понад пів століття. Вогонь під землею спричинив евакуацію більшості мешканців і фактичну ліквідацію міста.

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Пожежі у вугільних пластах трапляються не вперше, однак випадок Сентрейлії став наймасштабнішим у США та одним з найруйнівніших у світі. До початку пожежі 1962 року місто понад сто років було центром антрацитового вуглевидобутку. Включене до складу штату ще в середині XIX століття, воно виникло саме завдяки шахтам.

Видобуток вугілля визначав усе в Сентрейлії — від побуту мешканців до конфліктів у громаді. У 1860-х роках тут діяли члени “Моллі Магуайрс” — таємного ірландського товариства, що приїхало до США разом із хвилею імміграції. Наприкінці десятиліття їх підозрювали в актах насильства, включно з убивством засновника міста Олександра Рея та першого місцевого священика. Історик штату Пенсильванія Деріл Б. Джонсон зазначає, що думки щодо участі “Моллі” розділилися: дехто вважає, що це були справжні нападники, інші ж припускають, що їх підставили власники шахт, які боялися створення профспілок. Хвиля насильства вщухла лише після арештів і страти кількох передбачуваних лідерів 1877 року.

Сентрейлія до та після катастрофи / © Reuters

Проте залежність від шахт не зникла. До 1890 року в Сентрейлії мешкало понад 2700 людей, здебільшого шахтарів і членів їхніх родин. Навіть економічні потрясіння, зокрема Велика депресія, не знищили місто.

Це зробила інша трагедія — пожежа, причини якої остаточно не встановлено. Ймовірно, її джерелом стало звалище, облаштоване у старому кар’єрі 1962 року. Місто боролося з великою кількістю сміття, і рада вирішила прибрати сміттєзвалище до святкування Дня пам’яті.

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Як писав журналіст Девід Декок у книжці Fire Underground, рада вирішила підпалити звалище, і ця дія, найімовірніше, спричинила масштабну пожежу в покинутій шахті під землею. Попри різні версії, саме це вважають найімовірнішою причиною подій.

Вогонь поширився у вугільному пласті під містом і згодом охопив шахтні тунелі під вулицями. Деякі шахти довелося закрити через високі рівні чадного газу. Спроби зупинити пожежу — розкопати вогнище або локалізувати його — провалилися. Іронія в тому, що саме гірничі роботи, які колись живили місто, зробили його вразливим: занедбані тунелі, що пронизували землю, могли слугувати шляхами поширення вогню. Виявити всі джерела займання і перекрити їх виявилося надто складним і дорогим завданням.

Сентрейлія / © Фото з відкритих джерел

З роками температура ґрунту під Сентрейлією дедалі зростала, подекуди перевищуючи 900 градусів за Фаренгейтом. З карстових проваль і заповнених газом підвалів виривався дим. Мешканці почали скаржитися на проблеми зі здоров’ям, а будинки втрачали стійкість і просідали. 1981 року журналіст People Грег Волтер писав: “Навіть мертві не можуть спочити з миром” — тоді вважалося, що могили на двох місцевих цвинтарях обвалилися у вогняну порожнину під ними. Того ж року 12-річний хлопчик провалився в утворену через пожежу вирву й дивом урятувався.

На той момент зупинити пожежу було вже неможливо. Замість гасіння Конгрес США ухвалив рішення про відселення мешканців, запропонувавши компенсацію за переїзд. 1992 року влада Пенсильванії остаточно ухвалила рішення конфіскувати все майно і вивезти решту жителів. Поштовий індекс міста було скасовано. Суд дозволив залишитися лише сімом людям, але їм заборонено продавати чи передавати власність.

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Сьогодні підземна пожежа у Сентрейлії триває. Це одна з 38 активних шахтних пожеж у Пенсильванії. За оцінками Департаменту охорони довкілля штату, без втручання вона може палати ще століття. Місто тепер відоме не лише через пожежу: занедбане шосе вкрите графіті, а його минуле нагадує про вугільну промисловість, що колись давала Сентрейлії життя. Та про спроби зупинити вогонь вже не йдеться — як зауважив геолог Стів Джонс у розмові зі Smithsonian, “загасити його — нездійсненна мрія”.