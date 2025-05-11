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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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Під вершиною на Алясці може ховатися база прибульців — ЦРУ

Гора Хейс в Алясці фігурує в розсекречених документах ЦРУ як можлива база прибульців. У звітах йдеться про дивні літаючі об’єкти та аномалії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Аляска

Аляска. / © Bodo Travel

Гора Хейс в Алясці, одна з найвищих і найвіддаленіших вершин США, опинилася в центрі нової хвилі інтересу після згадок у розсекречених документах ЦРУ. У звітах йдеться про можливу присутність інопланетян, які нібито використовують гору як секретну базу.

Про це повідомляє Lad Bible.

Згідно з матеріалами, отриманими в рамках Закону про свободу інформації, уфологи виявили згадки про гору Хейс у звіті ЦРУ під назвою “Опис баз інопланетян, пов’язаних із персоналом”. У документі вона фігурує як “головна база” позаземної активності поряд з іншими віддаленими місцями — такими як Монте-Пердідо в Іспанії та акваторії поблизу Багам і Пуерто-Ріко.

У 1970–1980-х роках гора вже була в полі зору ЦРУ під час досліджень програми “Зоряна брама”, коли спецслужби вивчали феномен “дистанційного бачення”. Один із учасників експериментів описав нібито побачену істоту з ”величезною круглою головою” та “гострим носом”, що виглядала “цілковито не по-людськи”.

Повідомлення про дивні літальні об’єкти, незрозумілу поведінку НЛО та аномалії в районі гори Хейс надходили протягом кількох десятиліть. Це зробило місцевість однією з найвідоміших локацій серед уфологів.

Популярність теми підкріпили Apple TV, який випустив мінісеріал “Секрети гори Хейс”, та YouTube-канал Travel Channel з фільмом “У пошуках НЛО під горою Хейс”. У трейлері уфолог Джонні Енох стверджує: “На мою думку, тут діють непередбачувані та небезпечні сили”.

Попри скептицизм наукової спільноти, гора Хейс залишається магнітом для дослідників аномалій і тих, хто вірить, що під сніговим масивом може ховатися дещо більше, ніж просто каміння і лід.

Нагадаємо, ЦРУ розсекретило інформацію про три бази інопланетян, дві з яких знаходяться на Землі.

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