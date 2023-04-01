Підлітка вигнали з літака за скаргу на гладкого сусіда: як повівся хлопець

Пасажир висловлював у салоні обурення тим, що огрядний чоловік "зайняв частину його сидіння".

Підліток заявив, що його вигнали з літака після того, як він поскаржився на "ожирілого чоловіка", який зайняв "добру частину" сидіння.

Про це повідомляє Lad Bible.

Мандрівник анонімно звернувся до Reddit, щоб розповісти про інцидент, і щоб дізнатися, чи погоджуються інші з тим, як він впорався з ситуацією.

Хлопець пояснив, що здійснював 12-годинну подорож літаком і помітив, що сидить поряд із чоловіком із зайвою вагою.

"Я (18 років) їхав до рідної країни. Під час мого другого стикувального рейсу, який також був найдовшим, оскільки він тривав понад 12 годин, я бачив чудове видовище – огрядного чоловіка, який займав значну частину мого місця", – розповів підліток.

"Я сам не маленький хлопець. У мене досить широкі плечі, а зріст близько 190 см, тому повноцінне сидіння вже було б незручним. Я розповів бортпровідниці про цю проблему, і вона сказала мені, що місце було оплачено цією людиною, що страждає на ожиріння, і рейс був заповнений", – описав ситуацію мандрівник.

Він не вказав назву авіакомпанії, але додав, що поцікавився у бортпровідниці, як це можливо, що місце "все ще відображається як вільне, якщо воно використовувалося для чиїхось буквально роллів". Хлопець додав, що "ця авіакомпанія не була абсолютно жахливою всього кілька років тому".

Стюардеса назвала підлітка "грубим". За словами хлопця, вона подвоїла зусилля, щоб його "вигнали з літака". Однак мандрівник отримає компенсацію.

"Товстун скористався нагодою, щоб назвати мене товстофобним лайном. Деякі інші люди навколо дивилися на мене. Я знаю, що вони вважають мене поганою людиною за це, але, з іншого боку, мені доводиться платити за відсутність дисципліни іншої людини, а також за цю погану систему бронювання авіакомпанії. До біса, я б волів, щоб вони зателефонували мені напередодні", – обурився підліток.

Хлопець додав, що персонал авіакомпанії надіслав лист-скаргу на нього. Однак наслідки цього – тимчасовий бан – врешті були скасовані менш ніж за годину. У листі-скарзі йшлося, що пасажир грубо поводився з іншими пасажирами та персоналом.

У коментарях під цією публікацією хлопця більшість користувачів не погодилися з його вчинком щодо огрядного чоловіка. Водночас більшість коментувальників вказали, що саме поведінка підлітка була неприйнятною, а не поведінка іншого пасажира чи авіакомпанії.

Ось, що писали люди в коментарях:

"Часто важливо не те, що ми говоримо, а те, як ми це говоримо. Ймовірно, це було б зовсім по-іншому, якби ви впоралися з цим інакше. Я знаю, що авіаперельоти можуть зробити людей ідіотами, тому, будь ласка, не будьте такими ідіотами".

"Дорослішай!"

"Чесно кажучи, я зробив би те саме. Чого вони очікували? А також, хіба це жирофобія – хотіти сидіти на всьому місці, за яке ви заплатили?"

"Ти жирофоб не тому, що хочеш почуватися комфортно, а тому, що принижуєш когось і називаєш ожиріння "відсутністю дисципліни" (що також показує, що ти не розумієш науку про ожиріння)".

Нагадаємо, чоловік у літаку помочився на свого попутника. Інцидент стався у переповненому рейсі авіакомпанії British Airways з Барбадоса до Гітроу.

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