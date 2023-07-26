Підлітки зробили випускну сукню та смокінг зі скотчу та виграли 10 тисяч доларів – фото

Вони взяли участь у креативному конкурсі.

Американський конкурс стипендій Duck Tape Stuck at Prom оголосив переможців 2023 року за найкращий смокінг та сукню на випускний зі скотчу.

Про це пише Fox News.

Цього року виграли по 10 000 доларів Карла Техеда з Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, та Ян Рохас із Тейлорсвілля, штат Юта.

Карла зізналася, що процес був дуже складним. На створення біло-рожевої сукні 18-річної дівчини у французькому стилі пішло 120 годин та понад 14 рулонів скотчу.

Переможниця конкурсу Duck Tape Stuck at Prom / Фото: foxnews.com

Техеда мала всього близько тижня, щоб створити сукню, зазначивши, що вона почала процес лише наприкінці травня.

"Це було багато спроб і помилок, оскільки стрічка - не найпростіша річ у роботі", - сказала вона.

Дівчина накидала дизайн і приступила до розкрою, намагаючись поєднати деталі, додаючи хитромудрі візерунки до сукні.

Ескіз сукні Карли / Фото: foxnews.com

Вона зізналася, що не змогла б цього зробити без підтримки своєї сім'ї та друзів.

Сукня Карли / Фото: foxnews.com

Цієї осені вона вступить до коледжу і сказала, що призові гроші будуть направлені на її освіту.

Зі свого боку, Ян Рохас використав 11 рулонів стрічки і витратив понад 57 годин на створення свого унікального костюма.

Переможець конкурсу Duck Tape Stuck at Prom / Фото: foxnews.com

17-річний хлопець сказав, що цей витвір було складно зробити, але в міру того, як він продовжував, ставало простіше.

Його костюм віддає шану ацтекам і майї, які в давнину оселилися недалеко від його батьківщини, Сальвадора.

"Коли я дізнався, що виграв, мене переповнювала радість", – пригадав він.

Костюм Яна / Фото: foxnews.com

Рохас все ще думає про те, як він витратить свій приз у розмірі 10 000 доларів. Хлопець схиляється до поїздки до Італії за програмою наставництва.

Конкурс стипендій Stuck at Prom розпочався 2001 року. Ідея полягала в тому, щоб нагородити підлітків за їхні творчі ідеї та їхнє втілення у створенні вбрання для випускного вечора зі скотчу.

Відтоді близько 8000 учнів представили вбрання для випускного балу, і, за даними Duck Tape, бренд виділив понад півмільйона доларів у вигляді стипендій.

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