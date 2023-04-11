Підлітку подарували на 18-річчя виграшний лотерейний білет: на яку шалену суму він розбагатів

Каліфорнійський підліток почав доросле життя, коли лотерейний білет, який він отримав у подарунок на своє 18-річчя, виявився виграшним.

Про це пише upi.com.

Калеб Генг сказав, що такий презент для нього вигадала його бабуся. Жінка подарувала квиток із відповідною назвою "Ідеальний подарунок" у перший день, коли онуку за законом можна грати в лотерею.

"Моя мама везла мене на рибалку і дорогою я подряпав його. Нам довелося зупинитись. Це був мільйон доларів, а я ще навіть не мав посвідчення особи. Ми розвернулися і пішли додому, бо мені потрібно було отримати посвідчення особи перед тим, як я зміг отримати квиток", - поділився мільйонер.

Бабуся Калеба купила виграшний квиток на ринку Оазис у місті Терлок.

Переможець поділився, що його призові гроші витратить на оплату навчання у коледжі та інвестиції у майбутнє.

"Я дуже схвильований! Я, звичайно, не очікував цього", — додав Генг.

Нагадаємо, через загадкову хворобу студенту сказали, що йому залишилось жити тиждень. Спочатку вона була діагностована як кислотний рефлюкс, але згодом медики виявили, що це за захворювання.

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