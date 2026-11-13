Підлітки купують препарат від раку заради додаткових сантиметрів: лікарі попередили про небезпеку

Ліки. Ілюстративне зображення / © pexels.com

Реклама

Медики закликали батьків звернути увагу на небезпечний інтернет-тренд heightmaxxing («максимізація зросту»), у межах якого підлітки, переважно хлопці, експериментують із сильнодіючими препаратами для лікування раку сечового міхура. Юнаки помилково вважають, що ці ліки допоможуть їм збільшити зріст, хоча такий ефект не доведений, а побічні наслідки можуть бути серйозними.

Про це повідомляє видання Unilad.

Реклама

Йдеться про ердафітиніб (Erdafitinib), відомий також як ERDA. Цей препарат застосовують для лікування певних форм раку сечового міхура. Він пригнічує білок, який бере участь у стимулюванні росту пухлинних клітин, допомагаючи уповільнити розвиток захворювання.

Реклама

Інтерес до препарату серед підлітків виник після поширення в інтернеті тверджень, що він нібито здатний прискорювати ріст кісток. Деякі попередні дослідження справді припускали можливість такого ефекту, однак науковці не дійшли згоди щодо цих висновків. Водночас ердафітиніб не схвалений для збільшення зросту.

За даними видання Rolling Stone, один із 17-річних підлітків на ім’я Зак придбав препарат через інтернет, сподіваючись стати вищим. За місячний курс він заплатив 300 доларів.

Хлопець стверджував, що протягом двох років виріс на кілька дюймів, однак під час експерименту зіткнувся із сильним болем у суглобах і носовими кровотечами. За його словами, він регулярно відкладав гроші із зарплати, щоб купувати нові дози препарату.

Які наслідки для здоров’я

Лікарка невідкладної медичної допомоги Стефані Відмер назвала поширення цієї практики надзвичайно тривожним явищем. Вона наголосила, що препарат розробляли для лікування тяжкого онкологічного захворювання, а його використання без медичних показань і нагляду фахівців може мати небезпечні наслідки.

Реклама

Серед можливих побічних ефектів ердафітинібу — потенційно незворотне пошкодження зору, підвищення рівня фосфатів у крові та інші порушення обміну речовин. Особливе занепокоєння лікарів викликає те, що препарат починають приймати неповнолітні, організм яких ще перебуває на стадії розвитку.

«Жодні додаткові сантиметри зросту не варті ризику незворотного пошкодження зору чи інших серйозних і потенційно невідомих медичних ускладнень», — застерегла Відмер.

Вона закликала батьків і підлітків критично ставитися до порад із соціальних мереж та не ризикувати здоров’ям заради відповідності нав’язаним стандартам зовнішності.

Препарат не призначений для збільшення зросту

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) вперше схвалило ердафітиніб у 2019 році для лікування певних форм раку сечового міхура. Його призначають пацієнтам, пухлини яких мають конкретні генетичні зміни, пов’язані з геном FGFR3.

Реклама

Виробник препарату, компанія Johnson & Johnson, у коментарі Rolling Stone наголосив, що ердафітиніб не схвалений для збільшення зросту, а його безпека та ефективність для такої мети не встановлені. Також компанія зазначила, що препарат не має підтверджених безпеки й ефективності для застосування у дітей та підлітків.

Нагадаємо, у світі набирає популярності незвичне заняття — пошук цінних речей у смітниках біля магазинів. Люди знаходять там брендовий одяг, техніку та навіть їжу.

Новини партнерів