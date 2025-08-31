Підлітки з Великої Британії пішки долають понад 1600 км, щоб допомогти Україні: деталі

Підлітки йдуть пішки з Великої Британії до України. Фото: Step2Ukraine

Троє 18-річних друзів із Вілтшира майже завершили піший марафон від Великої Британії до України, подолавши понад 1000 миль (1609 км).

Про це повідомило видання BBC.

Джеймс Маккарті-Гілл, Кайл Спрінг та Адам Мітчелл вирушили в дорогу 29 червня від Солсберійського собору у Вілтширі. Нині вони наближаються до польсько-українського кордону та планують завершити похід у Львові.

За час мандрівки юнаки зібрали майже 15 тисяч фунтів стерлінгів. На ці кошти вони планують закупити продукти та засоби гігієни, які через благодійну організацію Justin Ukraine Aid передадуть дитячим будинкам у Харкові, Одесі та Вінниці.

Більшість ночей подорожні проводили у наметах, а кожні кілька днів зупинялися у невеликих готелях типу «ліжко та сніданок», щоб зарядити акумулятори та відновити сили. За словами Адама Мітчелла, подолання дистанції було «надзвичайно болісним», однак найбільшим викликом стала психологічна витримка.

Ідея благодійного походу виникла після того, як Кайл Спрінг у травні 2024 року разом із батьком відвідав Україну, щоб доставити допомогу з нагоди свого 17-річчя.

«Бачачи труднощі солдатів у лікарнях, а потім посмішки на обличчях дітей, коли ми давали їм такі речі, як апельсини та банани, це точно щось змінило в мені. Я просто хотів допомогти їм, чим міг», — зазначив Спрінг.

Згодом він провів благодійну велопрогулянку, під час якої зібрав ще 3000 фунтів стерлінгів. Коли ж запропонував здійснити піший похід, відгукнулися лише двоє друзів — Маккарті-Гілл та Мітчелл. Первісна мета юнаків була зібрати 10 тисяч фунтів, але зусиллями їм вдалося перевищити цю суму.

Хлопці планують дістатися українського кордону до неділі, після чого організують логістику подорожі всередині країни. Їхнє повернення до Великої Британії заплановане на середину вересня.

