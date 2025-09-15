Підліток, якого визнали мертвим після аварії, шокував родину кашлем на власному похороні

Похорон / © pixabay.com

В Індії жертва автокатастрофи, яку лікарі визнали мертвою, спричинила шок і недовіру, коли на власному похороні почала ворушитися і кашляти.

Про це повідомляє SCMP.

19-річний Бхау Лачке з талуки Трімбакешвар в індійському штаті Махараштра дістав численні важкі травми в нещодавній автомобільній аварії.

Його доправили на лікування до приватної лікарні.

За словами сім'ї, після виснажливих зусиль, спрямованих на його порятунок, лікарі повідомили їм, що він перебуває в стані "смерті мозку" і "майже не має шансів на виживання".

Вбита горем сім'я почала готуватися до його похорону.

Однак, щойно церемонія мала розпочатися, тіло Лахке раптово подало ознаки життя, спочатку легкими рухами, а потім декількома кашлями.

Його драматичне "воскресіння" приголомшило скорботних родичів і глядачів, які швидко відвезли його до лікарні для подальшого лікування.

Лахке залишається в лікарні в критичному стані, під'єднаний до апарату штучної вентиляції легень.

Інцидент швидко привернув широку увагу і спричинив різку критику з боку сім'ї Лахке, яка звинуватила лікарню в тому, що вона поставила неправильний діагноз і ввела їх в оману, оголосивши про смерть його мозку.

Це також завдало їм величезних емоційних страждань.

Керівництво приватної лікарні припустило, що сім'я могла неправильно зрозуміти складну медичну термінологію. Вони, зокрема, процитували термін "смерть мозку", який означає незворотну втрату функцій мозку, але не обов'язково прирівнюється до клінічної смерті.

"Пацієнт був у критичному стані, і ми повідомили про його стан родині. Констатації смерті не було", - сказав представник лікарні, додавши, що вони співпрацюють з офіційними слідчими органами у цій справі.

Справа перебуває на стадії розслідування, і поки що неясно, чи планує сім'я подавати позов до суду.

"Ми думали, що втратили його, але це схоже на диво. Ми просто хочемо, щоб він одужав", - сказав Гангарам Шинде, один з його родичів, в інтерв'ю The Indian Witness.

Ця новина спричинила бурхливе обговорення в Інтернеті, багато хто назвав її "медичним дивом": "Це неймовірно. Похорон означає, що він вважався мертвим декілька днів", "Йому явно не судилося ще померти. Його місія в цьому світі ще не завершена", "Справжнє питання в тому, чи повинні вони все ще платити за похорон?".

