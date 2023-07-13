Підліток із металошукачем врятував освідчення на пляжі: фото, відео

У Південній Кароліні підліток, який відпочивав на пляжі з металошукачем, прийшов на допомогу, коли чоловік загубив каблучку.

Це ледь не зірвало освідчення.

Поліцейське управління Міртл-Біч повідомило у Facebook, що чоловік із Теннессі зупинив офіцерів і пояснив, що готувався освідчитися своїй коханій, коли зрозумів, що каблучка впала десь у піску.

Поліція розпочала пошук, під час якого місцевий мешканець почув про те, що відбувається та запропонував свою допомогу. 15-річний Ісай Крекелер, який приїхав до Міртл-Біч з Огайо, приніс свій металошукач для пошуку скарбів та зміг знайти прикрасу менш ніж за хвилину.

Хлопець знайшов обручку на пляжі та врятував освідчення / Фото: facebook.com/myrtlebeachpolice

Чоловік таки освідчився обраниці, яка погодилася вийти за нього заміж.

Підліток сказав, що хоче лише одну нагороду від пари.

"Якщо у них буде син, назвіть його на мою честь", — сказав він у шоу Good Morning America.

Нагадаємо, дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому. Він запропонував їй стати своєю дружиною просто в аеропорту.

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