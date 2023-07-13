Підліток із металошукачем врятував освідчення на пляжі: фото, відео

Чоловік загубив каблучку в піску.
У Південній Кароліні підліток, який відпочивав на пляжі з металошукачем, прийшов на допомогу, коли чоловік загубив каблучку.
Це ледь не зірвало освідчення.
Поліцейське управління Міртл-Біч повідомило у Facebook, що чоловік із Теннессі зупинив офіцерів і пояснив, що готувався освідчитися своїй коханій, коли зрозумів, що каблучка впала десь у піску.
Поліція розпочала пошук, під час якого місцевий мешканець почув про те, що відбувається та запропонував свою допомогу. 15-річний Ісай Крекелер, який приїхав до Міртл-Біч з Огайо, приніс свій металошукач для пошуку скарбів та зміг знайти прикрасу менш ніж за хвилину.
Чоловік таки освідчився обраниці, яка погодилася вийти за нього заміж.
Підліток сказав, що хоче лише одну нагороду від пари.
"Якщо у них буде син, назвіть його на мою честь", — сказав він у шоу Good Morning America.
Нагадаємо, дідусь довів до сліз освідченням коханій, яку вперше зустрів 60 років тому. Він запропонував їй стати своєю дружиною просто в аеропорту.
Читайте також: