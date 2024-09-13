Підліток із найбільшими руками та ногами у світі: який він має вигляд (фото)

16-річний Ерік Кілберн з міста Гудріч, штат Мічиган, США, завоював омріяне місце в Книзі рекордів Гіннеса завдяки двом визначним особливостям – він є рекордсменом з найбільшої ступні та долоні серед живих підлітків.

Про це йдеться на офіційному сайті.

Його ступні мають приголомшливі 34,30 см. Він носить американський 23-й розмір взуття (еквівалент 56-57-го розміру в Україні). Це значно більше, ніж середній розмір взуття для дорослого чоловіка, який зазвичай коливається від 42 до 43.

Долоні Еріка настільки ж надзвичайні: розмір 23,20 см – це найбільші руки серед живих підлітків. Їхній розмір значно перевищує середній показник для його віку, який становить 19,04 см.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Вперше Ерік усвідомив свій винятковий розмір у дитячому садку, помітивши, що він "набагато вищий і більший за своїх друзів". З віком ця різниця ставала все більш помітною, і він згадує, що його великі руки і ноги неодноразово впливали на його повсякденне життя. Підліток згадує, що він не міг купити взуття в магазині "десь від п'ятого класу". Незабаром купівля рукавичок також стала проблемою.

Не маючи іншого вибору, окрім як замовити ортопедичне взуття на замовлення, яке коштувало понад 1500 доларів за одну пару, мама Еріка Ребекка почала задаватися питанням, чи не може його дивовижний розмір претендувати на світовий рекорд. Вона подумала, що, можливо, якщо унікальні розміри Еріка будуть визнані рекордом, це, зі свого боку, привабить компанії, які захочуть виробляти взуття, що відповідатиме його унікальним розмірам.

Із допомогою та заохоченням своєї мами та подруги сім'ї, Кари Паттісон, Ерік подав заявку на реєстрацію свого рекорду, коли йому було 14 років. Коли історія Еріка набула розголосу в Інтернеті, до неї долучилися такі великі компанії, як Puma та Under Armour. Компанії запропонували йому туфлі та черевики, виготовлені на замовлення, що стало несподіваною, але бажаною зміною в його житті.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Озираючись на свою рекордну подорож, Ерік згадує, що однією з найкращих частин його рекорду було "спілкування з дивовижними взуттєвими компаніями та всіма людьми, які прийшли йому на допомогу, коли йому було потрібне взуття".

"Було дуже круто бачити, як багато людей щиро дбають про те, щоб допомогти іншим", - каже він.

Виділяючись на публіці, Ерік часто привертає увагу незнайомих людей, деякі навіть перешіптуються за його спиною або дивляться на його незвичний розмір. Однак підліток навчився орієнтуватися в поглядах і запитаннях. Він також виявив, що багатьох людей шокують його розміри, і ця цікавість призвела до несподіваних розмов із людьми.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Коли Ерік не зосереджений на навчанні, він любить проводити час зі своїми домашніми улюбленцями, грати з друзями та досліджувати нові місця. Ерік захоплюється спортом, і йому особливо легко даються баскетбольний та футбольний м'ячі. "У поєднанні з моїм зростом, я є чудовим блокувальником для всіх видів кидків у спортивних змаганнях", - додає він.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Окрім звичайних видів спорту, Ерік також має декілька унікальних хобі, таких як кування металу та робота з деревом, якими він захоплюється разом зі своїм дідусем.

Дивлячись у майбутнє, Ерік не приховує свого бажання віддавати і допомагати тим, хто цього потребує. Він також сподівається долучитися до The Big Shoe Network – неприбуткової організації, заснованої його матір'ю, яка займається допомогою людям, що мають проблеми з пошуком одягу та взуття свого розміру.

"Я хочу допомагати людям так само, як мені допомогли, коли я цього потребував", - пояснює Ерік.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Ерік також захоплюється стійкістю та силою своєї матері. Його пов'язує з мамою особливий зв'язок, і його надихає її здатність піклуватися про інших, одночасно працюючи над досягненням власних цілей.

"Вона показала мені, що можна досягти всього, навіть у важкі часи", - додає він.

У майбутньому Ерік прагне використати свій титул рекордсмена для підтримки, навчання та натхнення якомога більшої кількості людей.

Він хотів би наслідувати приклад одного зі своїх кумирів, легенди баскетболу Шакіла О'Ніла, і використовувати його платформи для допомоги іншим. "Це неймовірна людина, на яку я дуже рівняюся", - каже Ерік.

Ерік Кілберн / Фото: Guinness World Records

Звертаючись до людей, які можуть почуватися не в своїй тарілці через свої унікальні особливості, Ерік дає декілька порад: "Виділятися – це нормально. Не дозволяйте негативу відволікати вас від ваших цілей".

Він також заохочує людей ігнорувати злісні коментарі, хоча й визнає, що це може бути важко, нагадуючи, що ті, хто намагається принизити інших, часто самі нещасні.

Нагадаємо, фермери випадково виростили найважчу сливу у світі. Вона побила рекорд, який тримався три роки.

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