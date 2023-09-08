Підліток помер після того, як з'їв супергострі чипси для TikTok-челенджу

У Штатах 14-річний підліток вирішив скуштувати небезпечні чипси, дозволені лише для дорослих. За кілька годин після цього він помер в лікарні.

У США підліток помер після того, як скуштував супергострі чипси для популярного TikTok-челенджу.

Про трагічний інцидент пише The New York Times.

14-річний Гарріс Волобах з Массачусетса зʼїв одну чипсину з тортильї, куди додають два найгостріші перці у світі "Кароліна Ріпер" і "Нага Вайпер".

Мати підлітка Лоїс Волоба розповіла, що минулої п'ятниці їй подзвонили зі школи сина і повідомили, що хлопець захворів. Коли вона приїхала на місце, Гарріс тримався за живіт. Приблизно через дві години його терміново доставили до лікарні, де підліток згодом помер.

14-year-old dies after participating in 'One Chip Challenge,' police say https://t.co/1sV42aySxb — 16 WAPT News (@16WAPTNews) September 5, 2023

Наразі достеменно невідомо, від чого саме помер хлопець, адже для отримання результатів розтину знадобиться до 12 тижнів. Водночас мати хлопця стверджує що саме супергострі чипси - останнє, що їв її син перед смертю. Крім того, чимало осіб, які куштували їх також скаржилися на сильний біль у животі.

У компанії-виробнику чипсів "Paqui" відреагували на трагічний інцидент і заявили, що "глибоко засмучені" смертю Гарріса. Там вирішили прибрати гострий делікатес з магазинів.

"На етикетці продукту чітко вказано, що він не призначений для дітей або тих, хто чутливий до гострої їжі або має харчову алергію, вагітний або має проблеми зі здоров’ям. Ми дбаємо про всіх наших споживачів і ухвалили рішення прибрати продукт з полиць", - заявив виробник.

Нагадаємо, xоловік заради експерименту 100 днів підряд їв сирі стейки. Він розповів, як почувається тепер.

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