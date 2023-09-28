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Підліток шокував, зробивши 8 обертань скакалкою за один стрибок – відео

Підліток шокував, зробивши 8 обертань скакалкою за один стрибок – відео

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
Дата публікації
Перегляди
1490
Час на прочитання
1 хв
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Підліток шокував, зробивши 8 обертань скакалкою за один стрибок – відео

Кірато Хітака / Фото: guinnessworldrecords.com

Від встановив новий рекорд.

Японський хлопчик потрапив до Книги рекордів  Гіннеса, зробивши 8 обертань скакалкою за один раз.

15-річному Кірато Хітаці вдалося виконати дуже складне завдання. Відповідне відео рекордмена з'явилося на офіційній сторінці в Instagram.

Учень здійснив подвиг у спортзалі середньої школи Каванісі в Ямагуті. Йому вдалося це зробити після приблизно 20 стрибків.

Кірато захопився скакалкою у п'ятому класі початкової школи. Він тренувався залишатися у повітрі якнайдовше, одночасно працюючи над швидкістю обертання зап'ясть.

Нагадаємо, індієць із блискавичною швидкістю випив сік та встановив новий рекорд. Відомо, за скільки секунд він впорався.

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Дата публікації
Перегляди
1490
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