Підліток шокував, зробивши 8 обертань скакалкою за один стрибок – відео

Японський хлопчик потрапив до Книги рекордів Гіннеса, зробивши 8 обертань скакалкою за один раз.

15-річному Кірато Хітаці вдалося виконати дуже складне завдання. Відповідне відео рекордмена з'явилося на офіційній сторінці в Instagram.

Учень здійснив подвиг у спортзалі середньої школи Каванісі в Ямагуті. Йому вдалося це зробити після приблизно 20 стрибків.

Кірато захопився скакалкою у п'ятому класі початкової школи. Він тренувався залишатися у повітрі якнайдовше, одночасно працюючи над швидкістю обертання зап'ясть.

Нагадаємо, індієць із блискавичною швидкістю випив сік та встановив новий рекорд. Відомо, за скільки секунд він впорався.

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