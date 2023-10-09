Підліток склав із 143 000 гральних карт найбільшу у світі конструкцію – фото, відео

15-річний підліток з Індії витратив 41 день, використовуючи гральні карти, щоб збудувати копії чотирьох будівель зі свого рідного міста Калькутти.

Він побив світовий рекорд Гіннеса з найбільшої конструкції з гральних карт, йдеться на офіційному сайті.

Завершений проєкт Арнава Даги має довжину 12,21 м, висоту 3,47 м і ширину 5,08 м.

Арнав Дага / Фото: guinnessworldrecords.com

Арнав сказав, що він використав близько 143 000 карт, щоб збудувати копії Будинку письменників, Шахіда-Мінара, стадіону Солт-Лейк-Сіті та собору Святого Павла.

Арнав Дага / Фото: guinnessworldrecords.com

Підліток сказав, що його 41-денний процес сповільнився, коли Шахід-Мінар зробив те, чим найвідоміші карткові будиночки – упав.

"Було прикро, що так багато годин і днів роботи було витрачено марно, і мені довелося робити все заново, але для мене не було шляху назад", - сказав він.

Арнав займається збором карт від восьми років. Він почав ставитися до цього серйозніше під час карантину через COVID-19 2020-го, оскільки у нього з'явилося багато вільного часу, щоб займатися своїм хобі.

"Три роки наполегливої роботи та практики створення невеликих конструкцій покращили мої навички і вселили в мене впевненість у спробі встановити світовий рекорд", - сказав він. "Це безперечно приголомшує, і мені здається, що я живу своєю мрією, яку побачив ще 2020 року. Для мене подорож лише почалася".

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