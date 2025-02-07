Підліток вкрала у мами коштовності на мільйон, продала за копійки та купила собі біжутерію

Дівчинка-підліток вкрала і продала ювелірні прикраси своєї матері вартістю мільйон юанів (140 000 доларів США) всього за 60 юанів (8 доларів США), щоб купити прикрасу для губ і сережки. Це сталося після того, як в Індії жінка обманом змусила чоловіка продати нирку, вкрала гроші і втекла з коханцем.

Інцидент розгорнувся в Шанхаї, коли мама на прізвище Ван виявила, що її донька-підліток на прізвище Лі продала її прикраси, вартістю близько мільйона юанів, за копійки, пише SCMP.

Вона повідомила про цей випадок до поліції. Розслідування показало, що Лі, яка, як кажуть, переживала "підлітковий бунт", взяла речі з дому, щоб отримати трохи кишенькових грошей. Серед викрадених коштовностей були нефритові браслети, намиста та інші прикраси з дорогоцінних каменів.

Однак, не знаючи про їхню справжню вартість, Лі прийняла їх за підробку і продала в магазин із перероблення нефриту на місцевому ринку.

Коштовні прикраси, які продала дівчинка / Фото: 163.com

"Я і гадки не мала, чому вона хотіла їх продати. Того дня вона сказала, що їй потрібні гроші. Коли я запитала, скільки, вона відповіла: "60 юанів". Я запитала, чому, і вона відповіла: "Я побачила у когось шпильки для губ, і мені здалося, що вони мають чудовий вигляд. Я теж захотіла таку", - розповіла Ванг поліції. "Вона сказала, що шпилька для губ коштує близько 30 юанів, і вони дадуть їй ще одну пару сережок за 30 юанів, тож разом 60 юанів".

Отримавши повідомлення, поліція оперативно відреагувала. Правоохоронці переглянули записи з камер спостереження, скоординували свої дії з керівництвом ринку і успішно повернули продані ювелірні вироби.

Нагадаємо, ув'язненого штрафують на $1000 щодня за відмову видати місцерозташування скарбу вартістю $2 млн. Вчений-дослідник, який перетворився на мисливця за скарбами, розчаровував владу.

Читайте також: