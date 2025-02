Підліток впала у найтривалішу в світі кому: якими були її останні слова (фото)

"Білосніжка Флориди" Едварда О'Бара впала в кому на 42 роки і померла. Стало відомо, які останні слова вона сказала своїй мамі.

Як пише Unilad, 3 січня 1970 року родина Едварди відвезла її до лікарні в Маямі, штат Флорида, після того, як 16-річну дівчину "трясло і вона відчувала сильний біль".

У підлітка раніше діагностували діабет і прописали пероральне приймання інсуліну, але хвороба на грип і блювота завадили лікам бути настільки ж ефективними. Це призвело до того, що цукор накопичився в її організмі, і вона знепритомніла і впала в діабетичну кому.

Перед тим, як знепритомніти і опинитися в комі на 42 роки, Едварда, як повідомляється, сказала своїй мамі: "Обіцяй, що не покинеш мене". На що її мама відповіла: "Звичайно, ні, я ніколи не покину тебе, люба, я обіцяю. А обіцянка є обіцянка!".

І її сім'я ніколи не покидала її, ретельно піклуючись про Едварду день за днем протягом багатьох років. Батьки читали їй, вмикали музику, перевертали її кожні дві години, купали, давали інсулін і годували через зонд – аж до їхніх смертей 1976-го і 2008 року відповідно, після чого цю турботу перебрала на себе її сестра, Колін.

Мама Едварди / Фото: YouTube/Kaye & Edwarda O'Bara

Історія Едварди надихнула 2001 року на написання книжки A Promise Is A Promise: An Almost Unbelievable Story of a Mother’s Unconditional Love and What It Can Teach Us та пісні My Blessed Child.

Люди з усього світу приїжджали до будинку "справжньої Білосніжки", а оглядач газети Miami Herald Чарльз Вайт стверджував, що 1983 року вона прокинулася і сказала "Привіт" дві ночі поспіль, але більше ніколи не розмовляла.

Її сестра розповіла газеті: "Вона так багато навчила мене, і я говорю про це зараз – після того, як вона була в комі. Вона так багато навчила мене безумовної любові, що я не можу сказати, що мала її раніше. Вона навчила мене терпінню, якого я раніше не мала".

Після 42 років у комі Едварда, на жаль, померла 2012 року, про її смерть повідомила її сестра.

Едварда та її мама / Фото: YouTube/Kaye & Edwarda O'Bara

Колін написала: "Вчора, доглядаючи Едварду, я помітила, що вона подивилася просто на мене і подарувала мені найбільшу усмішку, яку я коли-небудь бачила. Потім вона заплющила очі і приєдналася до моєї мами на небесах".

Один з користувачів Reddit, який обговорював її життя, віддав данину поваги їй та її родині: "Я не можу собі уявити, як важко так довго триматися за цю надію, яка в результаті нічого не значить. Нічого, крім співчуття до матері, яка ніколи не припиняла любити свою доньку".

Нагадаємо, нещодавно жертва автокатастрофи, яка втратила крихітну доньку, померла після 33-річної коми. Італійка пішла з життя у віці 60 років.

